Wypadek ciężarówek na DK 50. Tysiące butelek z szampanem dla dzieci zablokowały trasę

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-11-10 10:06

Poważne zderzenie dwóch ciężarówek całkowicie sparaliżowało nocny ruch na drodze krajowej nr 50 w okolicach Sochaczewa. W wyniku poniedziałkowego wypadku na jezdnię wysypały się tysiące butelek ze znanym dziecięcym napojem. Ranny został jeden z kierowców, który wymagał hospitalizacji, a usuwanie skutków kraksy trwało do wtorkowego poranka.

Groźny wypadek wydarzył się w poniedziałek (9 listopada) krótko po godzinie 19. Na ważnym odcinku trasy krajowej nr 50 w miejscowości Sielice doszło do zderzenia dwóch ciągników siodłowych ciągnących naczepy. Uderzenie okazało się na tyle potężne, że obie ciężarówki wypadły z drogi, przy czym jedna z nich przewróciła się na bok.

Poszkodowany został jeden z kierujących, którego służby medyczne musiały pilnie przewieźć do szpitala. Prawdziwy paraliż na trasie wywołał jednak przewożony w naczepie ładunek. Na asfalt wysypały się tysiące butelek z popularnym napojem przeznaczonym dla dzieci, co całkowicie uniemożliwiło przejazd innym samochodom.

Zablokowana droga krajowa nr 50 pod Sochaczewem i nocna akcja strażaków

Ruch na drodze krajowej nr 50 stanął w obu kierunkach. Zmotoryzowani musieli radzić sobie z sytuacją, wybierając długie oraz skomplikowane trasy objazdowe. Poważne utrudnienia komunikacyjne ciągnęły się przez całą noc, a funkcjonariusze policji przekazali komunikat o udrożnieniu jezdni dopiero we wtorek, chwilę przed godziną 7 rano.

W trwającą wiele godzin akcję zaangażowano strażaków z dwóch zastępów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sochaczewie, którym pomagali ochotnicy z jednostek OSP w Mikołajewie oraz Wyczółkach. Przywrócenie normalnego ruchu wymagało od służb wielogodzinnej i ciężkiej pracy przy sprzątaniu rozbitego ładunku z nawierzchni.

Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK

ROLKI