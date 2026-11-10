Wypadek ciężarówek na DK 50. Tysiące butelek z szampanem dla dzieci zablokowały trasę

Groźny wypadek wydarzył się w poniedziałek (9 listopada) krótko po godzinie 19. Na ważnym odcinku trasy krajowej nr 50 w miejscowości Sielice doszło do zderzenia dwóch ciągników siodłowych ciągnących naczepy. Uderzenie okazało się na tyle potężne, że obie ciężarówki wypadły z drogi, przy czym jedna z nich przewróciła się na bok.

Poszkodowany został jeden z kierujących, którego służby medyczne musiały pilnie przewieźć do szpitala. Prawdziwy paraliż na trasie wywołał jednak przewożony w naczepie ładunek. Na asfalt wysypały się tysiące butelek z popularnym napojem przeznaczonym dla dzieci, co całkowicie uniemożliwiło przejazd innym samochodom.

Zablokowana droga krajowa nr 50 pod Sochaczewem i nocna akcja strażaków

Ruch na drodze krajowej nr 50 stanął w obu kierunkach. Zmotoryzowani musieli radzić sobie z sytuacją, wybierając długie oraz skomplikowane trasy objazdowe. Poważne utrudnienia komunikacyjne ciągnęły się przez całą noc, a funkcjonariusze policji przekazali komunikat o udrożnieniu jezdni dopiero we wtorek, chwilę przed godziną 7 rano.

W trwającą wiele godzin akcję zaangażowano strażaków z dwóch zastępów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sochaczewie, którym pomagali ochotnicy z jednostek OSP w Mikołajewie oraz Wyczółkach. Przywrócenie normalnego ruchu wymagało od służb wielogodzinnej i ciężkiej pracy przy sprzątaniu rozbitego ładunku z nawierzchni.