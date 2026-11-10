Spokojnie rozkręcali Toyotę w lesie. Policjanci ich zaskoczyli

Rozkręcali auto w środku lasu

Do policyjnej akcji doszło 5 listopada w kompleksie leśnym w miejscowości Kukawki w gminie Tłuszcz. Kryminalni z KPP w Wołominie otrzymali informację, że w lesie mogą być rozbierane samochody pochodzące z kradzieży. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazany rejon.

Gdy policjanci zbliżyli się do miejsca wskazanego w zgłoszeniu, usłyszeli pracujące elektronarzędzia. Z lasu dochodziły również metaliczne odgłosy przypominające demontowanie elementów podwozia samochodu.

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Po chwili kryminalni zauważyli dwóch mężczyzn. Obaj korzystali z latarek czołowych i mieli rozbierać osobową Toyotę RAV4. Leśne ustronie pozwalało pracować z dala od przypadkowych świadków.

Próbowali uciekać - nie udało się

Funkcjonariusze przystąpili do zatrzymania. Na okrzyk „Policja!” obaj podejrzani mieli przerwać pracę i rzucić się do ucieczki. Policja, mimo oporu przestępców, szybko obezwładniła 36 i 47-latka. Obydwaj pochodzili z Jadowa.

Następnie policjanci sprawdzili numery identyfikacyjne rozbieranego samochodu. Okazało się, że Toyota RAV4 pochodziła z kradzieży. Auto zostało skradzione w Warszawie w nocy z 3 na 4 listopada. Oznacza to, że do leśnej „dziupli” trafiło najprawdopodobniej niedługo przed policyjną interwencją.

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Części trafiały do volkswagena

W pobliżu miejsca demontażu stał volkswagen typu bus. Drzwi jego przestrzeni ładunkowej były otwarte.

Nieopodal pojazdu policjanci znaleźli części pochodzące z rozbieranej toyoty. Najpewniej złodzieje tam chowali wykręcone wcześniej części samochodu.

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Po wykonaniu czynności procesowych Toyota wraz z odzyskanymi elementami została przewieziona na parking depozytowy.

Usłyszeli zarzuty paserstwa

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty umyślnego paserstwa. Oznacza to, że według śledczych mieli przyjąć rzecz pochodzącą z przestępstwa, pomóc w jej ukryciu albo podjąć inne działania dotyczące skradzionego mienia.

Policja nie podała, aby 36- i 47-latkowi zarzucono samą kradzież samochodu. Śledczy muszą dopiero ustalić, kto zabrał Toyotę RAV4 z Warszawy i w jaki sposób pojazd trafił do lasu w gminie Tłuszcz.

Za paserstwo umyślne grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

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Prokurator nie wystąpił o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Wobec obu mężczyzn zastosowano dozór policji. Oznacza to, że 36- i 47-latek będą odpowiadali z wolnej stopy, ale muszą przestrzegać nałożonych na nich obowiązków i stawiać się w wyznaczonej jednostce.