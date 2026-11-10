Przerażające słowa po strzelaninie w Krakowie. Zapowiedział też akcję w Warszawie?! „Uważajcie na ulicach”

W nocy z 7 na 8 listopada 2026 roku, gdy Polska wciąż była w szoku po krwawym zamachu w Krakowie, na portalu społecznościowym „Kanał Zero” pojawił się niepokojący komentarz. W wątku dotyczącym relacji na żywo z tragicznych wydarzeń ze stolicy Małopolski, Emil W. napisał krótkie, ale brzemienne w skutki zdanie.

Brzmiało ono: „spokojnie, jutro akcja w Warszawie, uważajcie na ulicach”. W kontekście masakry, która dopiero co wstrząsnęła krajem, wpis został potraktowany jako realne zagrożenie. Anonimowy internauta, który go przeczytał, nie wahał się ani chwili i natychmiast zgłosił sprawę na policję.

Tłumaczenie? „Chodziło o burdy pod TK”

Funkcjonariusze szybko namierzyli autora komentarza. Podczas przesłuchania Emil W. przyznał się do jego napisania. Twierdził jednak, że jego słowa zostały całkowicie opacznie zinterpretowane. Jak wyjaśniał, nie miał na myśli kolejnego zamachu. Chodziło mu rzekomo o przewidywane zamieszki i „burdy”, które miały mieć miejsce pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ nie dała wiary tym tłumaczeniom. Postawiła mężczyźnie zarzut z artykułu 224a Kodeksu karnego, czyli stworzenia fałszywego alarmu o zagrożeniu życia i zdrowia.

Choć Emil W. nie trafił do aresztu, prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, w ramach którego musi raz w tygodniu stawiać się w komendzie. Za ten czyn grozi mu surowa kara: od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Komentarz w cieniu przerażającej zbrodni

Przypomnijmy, 7 listopada 24-letni Michał Oksiński dokonał masakry na Rynku Głównym w Krakowie. Zabił sześć przypadkowych osób i ranił kilkanaście kolejnych. Sam zmarł w szpitalu w wyniku ran odniesionych podczas policyjnej interwencji.

Zanim Oksiński ruszył do Krakowa, w swoim domu w Ostrowcu Świętokrzyskim zamordował całą rodzinę: 53-letniego ojca, 52-letnią matkę i 21-letnią siostrę. Jak ustalili śledczy, każda z ofiar zginęła od strzałów w głowę, prawdopodobnie we śnie. Sprawca zabił także dwa koty należące do rodziny.

W domu Oksińskich zabezpieczono ogromny arsenał. Łącznie, wliczając broń znalezioną w Krakowie, śledczy przejęli 11 sztuk broni palnej i znaczną ilość amunicji. Jak ustalono, ojciec zamachowca posiadał pozwolenie na dziewięć sztuk, a sam Michał Oksiński na dwie.

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