Na ważnej ulicy na Woli rusza remont, kierowcy i piesi napotkają spore utrudnienia

Zakres prac i dokładne lokalizacje na Obozowej

Drogowcy zajmą się kilkoma kluczowymi odcinkami wzdłuż ulicy Obozowej. Wymienione zostaną stare płyty chodnikowe, a krawężniki przejdą kompleksowy remont. Nową nawierzchnię zyskają również miejsca parkingowe zlokalizowane w ciągu pieszym.

Prace obejmą konkretne fragmenty ulicy:

po stronie północnej: na odcinku od ulicy Ks. Janusza do ulicy Dalibora,

na odcinku od ulicy Ks. Janusza do ulicy Dalibora, po stronie południowej: na odcinku od ulicy Ciołka do ulicy Deotymy.

Prace na południowym odcinku między Ciołka a Deotymy są realizowane w ramach projektu z budżetu obywatelskiego.

Utrudnienia dla pieszych i kierowców

Prowadzone roboty budowlane wymagają wprowadzenia czasowych zmian w organizacji ruchu. **Zamknięty zostanie chodnik na remontowanych odcinkach**, a piesi będą kierowani na drugą stronę jezdni.

Z utrudnieniami muszą liczyć się także kierowcy. Na odcinku między ulicami Ciołka a Deotymy **miejsca do parkowania zostaną całkowicie wyłączone z użytku**, a sam pas ruchu zostanie zwężony. Drogowcy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzenia prac i zwracanie uwagi na pojazdy budowlane.

Kolejne remonty w planach i prace w całej Warszawie

Odnowienie chodników na Obozowej stanowi kontynuację prac na tej ulicy. W 2025 roku ułożono tam nowy asfalt na odcinkach od Alei Prymasa Tysiąclecia do Magistrackiej, od Ks. Janusza do Deotymy oraz między ulicami Długomiła i Dahlberga. W najbliższym czasie planowana jest także wymiana chodnika po południowej stronie od ulicy Radziwie do Banderii, co również jest efektem głosowania w budżecie obywatelskim.

Stołeczny zarząd dróg prowadzi obecnie intensywne prace w wielu punktach miasta. Na Woli trwa naprawa nawierzchni przy ulicy Okopowej. Roboty rozpoczęły się już na ulicy Dickensa, a niebawem wystartują przy Belgradzkiej. Podpisano również umowę na modernizację chodnika przy ulicy Odyńca. W tym roku nowe nawierzchnie piesze oddano już do użytku między innymi na ulicach Gandhi, Mołdawskiej, Sobieskiego oraz Spalinowej.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe