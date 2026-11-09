Czasowy zakaz noszenia broni! Jest decyzja policji. Nie chodzi o zamach w Krakowie

Czasowy zakaz noszenia broni w Warszawie

Przed nami Święto Niepodległości. 11 listopada w Warszawie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z uczeniem historycznego zdarzenia z 1918 roku. Wśród niech jest m.in. Marsz Niepodległości, który mimo związanych z nim kontrowersji i obaw przejdzie ulicami stolicy.

W poniedziałek, 9 listopada, policja poinformowała, że 11 listopada na terenie Warszawy obowiązywać będzie czasowy zakaz noszenia broni.

„6 listopada 2026 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Rozporządzenie wprowadza zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy 11 listopada 2026 r.” – przekazali funkcjonariusze.

Jak dodają, zakaz ten został wprowadzony „w związku uzasadnioną koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, organizowanych w dniu 11 listopada 2026 r. w Warszawie”.

Jaka kara za złamanie zakazu noszenia broni w Warszawie?

Policjanci przypomnieli, że noszenie broni, naruszające wprowadzony zakaz jest czynem zabronionym określonym w art. 51 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Karą za to może być grzywna albo areszt.