93-latek wpadł Hondą do rowu. Żona trafiła do szpitala

Seniorzy wpadli do rowu

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 8 listopada. Pruszkowska policja zgłoszenie otrzymała o godz. 14.46. Wynikało z niego, że Honda Civic wypadła z łuku drogi, na wysokości ul. Przerąbkowskiej 3 i wpadła wprost do rowu.

Do wypadku doszło przy drodze technicznej wzdłuż trasy S8.

Na miejsce, poza policją, skierowano również cztery zastępy straży pożarnej: dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej i dwa zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pruszkowie.

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Strażacy zabezpieczyli teren oraz samochód znajdujący się poza jezdnią. Sprawdzili również, czy nie doszło do wycieku paliwa lub innych płynów eksploatacyjnych.

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89-latka trafiła do szpitala

- Kiedy na miejsce przybył patrol, zastał starsze małżeństwo, które nadal przebywało wewnątrz Hondy. Kierowcą był 93-letni mężczyzna, a pasażerką 89-letnia żona. Kobieta wymagała pomocy medycznej. Z prawdopodobnym urazem klatki piersiowej została zabrana do szpitala - informuje w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Monika Orlik, oficer prasowy KPP w Pruszkowie.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że podczas pokonywania łuku, jedna z opon Hondy „strzeliła”, przez co 93-latek stracił panowanie nad pojazdem.

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Na razie nie wiadomo, czy przyczyna uszkodzenia opony było najechanie na ostry przedmiot lub krawężnik.

Kierowca Hondy był trzeźwy oraz posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem.