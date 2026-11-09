Pasażer SKM zauważył ciało. Natychmiast wezwał pomoc

Do tragicznego odkrycia doszło w niedzielę, 8 listopada, we wczesnych godzinach porannych. Otowcka policja niepokojące zgłoszenie od jednego z pasażerów SKM otrzymała o godz. 7.45. Wynikało z niego, że na chodniku przy bramie, w pobliżu torów, leży nieprzytomny mężczyzna. Zauważono go podczas przejazdu przez Józefów.

Pod wskazany adres natychmiast wysłano patrol. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Policjanci rozpoczęli akcję ratunkową, w oczekiwaniu na przyjazd karetki pogotowia. Niestety na ratunek było już za późno.

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- Skierowany na miejsce patrol ujawnił 51-letniego mężczyznę. Niestety nie udało się uratować jego życia. Następnie prowadziliśmy oględziny pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku - przekazuje w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Patryk Domarecki, oficer prasowy KPP w Otwocku.

Policja przekazała ponadto, że pierwsze ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich w śmierci 51-latka.

Decyzją prokuratury ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji. Jej wyniki udzielą odpowiedzi na pytnie o bezpośrednią przyczynę śmierci 51-latka.

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