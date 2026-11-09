Krzyk zza zamkniętych drzwi! Koszmar kobiety w Otwocku. W tle handel ludźmi i współczesne niewolnictwo

Zwykłe mieszkanie w Otwocku stało się dla kobiety więzieniem. Ktoś odebrał jej wolność, pozbawiając możliwości wyjścia na zewnątrz. Pod koniec października informacja o kobiecie przetrzymywanej wbrew swojej woli dotarła do policjantów. Funkcjonariusze ustalili adres i ruszyli na ratunek.

– Po przybyciu pod wskazany adres funkcjonariusze usłyszeli wewnątrz głos kobiety wzywającej pomocy – relacjonuje podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Policjanci nie mogli dostać się do środka. Zapadła decyzja o wyważeniu drzwi. Za nimi znaleźli uwięzioną obywatelkę Kenii. Dramatyczna interwencja zakończyła się jej uwolnieniem. Kobieta wreszcie mogła opuścić mieszkanie, które stało się dla niej pułapką.

Jak trafiła w ręce człowieka podejrzanego o handel ludźmi? Według naszych ustaleń mogła paść ofiarą podstępu. W podobnych sprawach przestępcy często najpierw zdobywają zaufanie, stwarzają pozory bezpieczeństwa, a później powoli, niemal niezauważalnie, odbierają swojej ofierze niezależność. To mechanizm określany obrazowo jako „gotowanie żaby”. Zaczyna się od drobnych ograniczeń, które z czasem stają się coraz dotkliwsze. W końcu człowiek może zostać całkowicie podporządkowany oprawcy, nie mając już możliwości wyrwania się z jego rąk. Czy taki scenariusz rozegrał się również w Otwocku? Tego jeszcze nie wiadomo.

Co gorsza, uwięzienie mogło być dopiero początkiem jej dramatu. W sprawie pojawia się bowiem zarzut handlu ludźmi, przestępstwa będącego współczesną formą niewolnictwa, w której człowiek staje się dla przestępców towarem. O tym, jaki los podejrzany zamierzał zgotować kobiecie, śledczy milczą. Policja przekazała nam, że tych szczegółów nie ujawni ze względu na dobro pokrzywdzonej.

W sprawie zatrzymano 40-letniego Polaka. Mężczyzna usłyszał zarzut handlu ludźmi. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za kratami będzie oczekiwał na dalszy rozwój postępowania. O jego winie ostatecznie rozstrzygnie sąd.