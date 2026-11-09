10-latek wypadł z okna. Dramat na warszawskich Włochach

Dziecko wypadło z okna

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 listopada, o godz. 7.55. Służby otrzymały zgłoszenie o dziecku, które wypadło z okna jednego z budynków przy ul. Lechickiej 4. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy udzielili 10-latkowi pierwszej pomocy, zabezpieczyli go, a następnie przewieźli do szpitala.

Pomimo upadku z wysokości trzeciego piętra dziecko pozostawało przytomne.

- Chłopiec został zabrany przez ekipę pogotowia ratunkowego do szpitala. Ma obrażenia ręki oraz nogi - informuje „Super Express” asp. Małgorzata Gębczyńska, oficer prasowy KRP III.

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Przy upadkach z dużej wysokości lekarze muszą wykluczyć między innymi urazy głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej i narządów wewnętrznych.

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Dziecko znajdowało się pod opieką mamy

W chwili wypadku 6-latek nie przebywał sam w mieszkaniu. Chłopcem opiekowała się matka. Policjanci sprawdzili jej stan trzeźwości. Badanie nie wykazało obecności alkoholu.

Funkcjonariusze będą teraz ustalali, gdzie dokładnie znajdował się opiekun bezpośrednio przed wypadkiem, w jaki sposób dziecko dostało się do okna i czy było ono otwarte albo zabezpieczone.

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Otwarte okna i drzwi balkonowe stanowią poważne zagrożenie dla małych dzieci. Szczególnie niebezpieczne są znajdujące się w ich pobliżu krzesła, łóżka, stoły i inne przedmioty, po których dziecko może się wspiąć.