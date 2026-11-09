Ważna ulica na Żoliborzu zostanie całkowicie zamknięta na kilka dni

Redakcja se.pl
2026-11-09 10:02

Drogowcy szykują się do kolejnego dużego remontu na warszawskim Żoliborzu. W środę, 11 listopada wieczorem rozpocznie się frezowanie nawierzchni na ulicy Słowackiego. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na spore utrudnienia, ponieważ ważny odcinek drogi zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu w obu kierunkach.

Mapa objazdów ul. Słowackiego na Żoliborzu. O utrudnieniach i remontach w Warszawie przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Zamknięty odcinek i harmonogram prac

Prace naprawcze na ulicy Słowackiego wystartują w środę, 11 listopada o godzinie 22:00. Drogowcy wymienią zużytą nawierzchnię, co wymaga pełnego wyłączenia drogi z ruchu. Zgodnie z planem nowa wylewka ma być gotowa w poniedziałek, 16 listopada o godzinie 4:00 rano.

Wyłączony z ruchu pojazdów zostanie fragment od Placu Wilsona do skrzyżowania z ulicami Potocką i Popiełuszki.

Jak ominąć utrudnienia? Trasy objazdów

Aby ułatwić poruszanie się po dzielnicy podczas prac drogowych, przygotowano kilka alternatywnych tras. Kierowcy mogą skorzystać z następujących objazdów:

  • ulicami Popiełuszki, Krasińskiego, Mickiewicza oraz Potocką,
  • z ulicy Marymonckiej przez trasę S8, ulicę Broniewskiego i Krasińskiego,
  • z Placu Wilsona ulicą Krasińskiego, dalej Wisłostradą do trasy S8 i ulicy Marymonckiej.

Ważne zmiany dla mieszkańców i pieszych

Remont wpłynie również na organizację ruchu na osiedlowych uliczkach przylegających bezpośrednio do Słowackiego. Z żadnej z ulic poprzecznych nie będzie możliwości wyjazdu na remontowany odcinek.

Zmiany obejmą także lokalne uliczki jednokierunkowe. Na ulicach Urzędniczej, Siemiradzkiego, Cieszkowskiego, Toeplitza, Filareckiej, Suzina oraz Sierpeckiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. W tych miejscach zaczną obowiązywać bezwzględne zakazy parkowania, które dotyczą również wyznaczonych wcześniej miejsc postojowych. Ponadto z ulicy Popiełuszki od strony Słowackiego kierowcy zyskają możliwość skrętu w lewo w ulicę Krasińskiego.

Roboty drogowe wymuszą także tymczasowe korekty w ruchu pieszym. Zamknięte zostaną przejścia dla pieszych przy ulicach Filareckiej, Czaki i Szczepanowskiego. Piesi bezpiecznie przekroczą ulicę Słowackiego na przejściach przy Placu Wilsona oraz przy ulicy Potockiej. Z kolei zebry przy ulicach Krechowieckiej i Suzina będą otwierane i zamykane naprzemiennie, w zależności od postępu robót.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Frezowanie nawierzchni wpłynie na kursowanie komunikacji autobusowej. Autobusy linii 116, 518 oraz nocnej N44 zostaną skierowane na objazd ulicami Popiełuszki i Krasińskiego. Pasażerowie komunikacji szynowej mogą być spokojni, ponieważ tramwaje będą kursowały bez żadnych zmian.

 
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