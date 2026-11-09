Drogowcy całkowicie zamkną ważny odcinek na długi weekend, a popularna linia autobusowa zmieni trasę

Redakcja se.pl
2026-11-09 10:00

Drogowcy przenoszą prace w kolejny rejon miasta. Po zakończeniu robót na ulicy Modlińskiej przyszedł czas na wymianę nawierzchni na ulicy Klasyków. Na odcinku między ulicami Czarodzieja a Podkładową ułożony zostanie nowy asfalt, co wymusi całkowite wyłączenie tego fragmentu z ruchu drogowego oraz wprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej.

Kolejny etap na Klasyków - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Ulica Klasyków zostanie zamknięta na czas wymiany asfaltu

Prace na ulicy Klasyków trwają już od jakiegoś czasu, ale do tej pory obejmowały głównie krawężniki i chodniki. Teraz drogowcy przechodzą do kluczowego etapu inwestycji. Wymiana nawierzchni rozpocznie się w środę 11 listopada o godzinie 22:00. W tym czasie ulica Klasyków zostanie zamknięta w obu kierunkach na odcinku od ulicy Czarodzieja do Podkładowej.

Samo frezowanie i układanie nowej nawierzchni potrwa do długiego weekendu. Kierowcy będą mogli ponownie pojechać tym odcinkiem w poniedziałek 16 listopada od godziny 4:00. Otwarcie jezdni nie oznacza jednak końca wszystkich prac. Roboty wykończeniowe na chodnikach oraz przejściach dla pieszych będą kontynuowane do końca listopada. Przejścia dla pieszych w rejonie inwestycji zostaną zwężone, ale zachowają ciągłość ruchu.

Objazdy dla kierowców i zmiany w komunikacji miejskiej

Zamknięcie odcinka wymusza wprowadzenie tras zastępczych dla kierowców oraz komunikacji zbiorowej. Z powodu braku przejazdu autobusy linii 152 pojadą zmienioną trasą. Obu kierunkowe skrzyżowania ulicy Klasyków z ulicami Czarodzieja oraz Podkładową pozostaną przejezdne, co ułatwi lokalny manewr.

Dla pozostałych pojazdów wyznaczono trasy omijające zamknięty odcinek. Objazd będzie przebiegał następującymi ulicami:

  • ulicami Bohaterów, Ołówkową, Parowozową oraz Polnych Kwiatów,
  • ulicami Jeżowskiego, Parcelacyjną i Mehoffera,
  • dojazd do ulicy Polnych Kwiatów poprowadzono także ulicami Czołową i Wałuszewską.
 
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