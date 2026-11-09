Betonowe zapory stanęły w centrum stolicy, a kluczowy odcinek zamknięto do odwołania

Betonowe zapory na skrzyżowaniach. Gdzie obowiązuje zakaz wjazdu?

Fizyczne blokady w postaci betonowych zapór pojawiły się na ulicach w sobotę, 7 listopada późnym wieczorem. Konstrukcje ustawiono na kluczowych skrzyżowaniach, aby uniemożliwić wjazd nieuprawnionym pojazdom. Nowa organizacja ruchu obowiązuje do odwołania.

Zapory uniemożliwiające przejazd zlokalizowano w następujących punktach:

na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Nowego Światu,

na połączeniach Krakowskiego Przedmieścia z ulicami Królewską, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Karową, Ossolińskich oraz przy Skwerze Hoovera,

na skrzyżowaniu ulic Miodowej i Senatorskiej.

W związku z wprowadzoną organizacją ruchu zmianie uległy zasady poruszania się w okolicy. Na ulicy Bednarskiej wprowadzono ruch dwukierunkowy oraz całkowity zakaz zatrzymywania się.

Wielkie zmiany w komunikacji miejskiej. Którędy kursują autobusy?

Zamknięcie reprezentacyjnego odcinka Warszawy wymusiło natychmiastowe zmiany w kursowaniu pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego. Trasy objazdowe wprowadzono dla linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 oraz nocnej N44.

Autobusy poszczególnych linii skierowano na następujące trasy zastępcze:

Linie 106 i 111: jadą ulicą Królewską, przez Plac Małachowskiego, a następnie Mazowiecką do ulicy Świętokrzyskiej.

jadą ulicą Królewską, przez Plac Małachowskiego, a następnie Mazowiecką do ulicy Świętokrzyskiej. Linie 116, 178, 180, 503 i E-2: kursują ulicą Senatorską, przez Plac Piłsudskiego, Królewską, Plac Małachowskiego i Mazowiecką do Świętokrzyskiej.

kursują ulicą Senatorską, przez Plac Piłsudskiego, Królewską, Plac Małachowskiego i Mazowiecką do Świętokrzyskiej. Linie 128 i 175: w kierunku Placu Piłsudskiego poruszają się Nowym Światem, Świętokrzyską, Mazowiecką, przez Plac Małachowskiego i Królewską. W stronę Szczęśliwic oraz Lotniska Chopina jadą przez ulice Moliera, Senatorską i Wierzbową.

w kierunku Placu Piłsudskiego poruszają się Nowym Światem, Świętokrzyską, Mazowiecką, przez Plac Małachowskiego i Królewską. W stronę Szczęśliwic oraz Lotniska Chopina jadą przez ulice Moliera, Senatorską i Wierzbową. Linia N44: przejeżdża ulicą Senatorską, przez Plac Piłsudskiego, Królewską, Plac Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską.

Pasażerowie planujący przejazd przez centrum stolicy powinni uwzględnić zmienione trasy i zapoznać się ze szczegółowymi komunikatami publikowanymi przez Warszawski Transport Publiczny.