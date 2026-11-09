Jeleń przebił szybę i wpadł do kabiny. Kierowcę zabrał śmigłowiec LPR

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-11-09 12:19

Groźny wypadek na drodze krajowej nr 12 w Przysusze (woj. mazowieckie). Przed jadące od strony Radomia dostawcze renault nagle wbiegł jeleń. Siła zderzenia była tak ogromna, że zwierzę przebiło przednią szybę i wpadło wprost do kabiny pojazdu, uderzając w kierowcę. Mężczyzna został zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Radiowóz policji na drodze. Obok miniatury z rozbitą szybą auta i głową jelenia w kabinie. O wypadku przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock; fot. KPP Przysucha/ Shutterstock

Jeleń wpadł do kabiny Renault

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 12 w Przysusze, około godz. 8 rano. Kierujący dostawczym Renault jechał od strony Radomia. W pewnym momencie na jezdni, po prawej stronie pojawił się jeleń. 47-latek nie zdołał uniknąć zderzenia.

Uderzenie było wyjątkowo silne. Jeleń rozbił przednią szybę samochodu i wpadł do wnętrza auta, bezpośrednio do kabiny kierowcy.

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Kierowca odniósł obrażenia. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które zabezpieczyły samochód i rozpoczęły udzielanie pomocy poszkodowanemu.

Śmigłowiec zabrał 47-latka do szpitala

Stan kierującego wymagał wykorzystania transportu lotniczego. Na miejsce wezwano załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po udzieleniu pierwszej pomocy 47-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Jego stan policja w rozmowie z „Super Expressem” określa jako ciężki.

Jeleń nie przeżył zderzenia.

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Policja będzie prowadzić postępowania w tej sprawie.

Zderzenie z zwierzęciem może być śmiertelnie

Zwierzę może wtargnąć na drogę nagle, zwłaszcza w pobliżu lasów, pól i szlaków migracyjnych. Po zauważeniu jednej sztuki trzeba liczyć się z tym, że chwilę później na jezdni pojawią się kolejne.

Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na pobocza i znaki ostrzegające przed dzikimi zwierzętami. Najważniejszym zabezpieczeniem pozostaje ograniczenie prędkości. Zwiększa ono czas potrzebny na reakcję i zmniejsza energię ewentualnego uderzenia.

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