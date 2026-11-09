Średnie zarobki przekroczyły tu 15 tys. zł. Ta miejscowość jest liderem w Polsce

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-11-09 15:30

Na mapie Polski istnieją gminy, które pod względem poziomu płac deklasują resztę kraju. W jednej z nich średnia miesięczna pensja przebiła już próg 15 tys. zł brutto. Dla większości pracujących Polaków tak wysokie zarobki pozostają w sferze marzeń.

Zalesiona ulica w Podkowie Leśnej z zaparkowanymi samochodami i budynkiem Społem. O wysokich zarobkach przeczytasz na SE.
Autor: Wikimedia Commons / Andrzej Błaszczak/ CC BY-SA 4.0

GUS podał nowe dane. Najwyższe zarobki w Polsce są w Podkowie Leśnej

Liderem ogólnopolskiego rankingu gmin o najwyższych pensjach została Podkowa Leśna. Z opublikowanych przez Business Insider wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju 2026 r. przeciętna miesięczna płaca osiągnęła tam poziom 15 468 zł brutto. Taki rezultat znacznie odbiega od standardowych stawek wypłacanych w pozostałych częściach kraju.

W analogicznym okresie przeciętna pensja w całej gospodarce oscylowała wokół 9,2 tys. zł brutto. Statystyki pokazują więc, że mieszkańcy Podkowy Leśnej zarabiali średnio o ponad 6 tys. zł więcej niż wynosiła średnia krajowa. Pod tym względem niewielka gmina zostawiła w tyle nawet szereg największych polskich metropolii.

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Mediana wynagrodzeń w Podkowie Leśnej pokazuje różnice w dochodach

Rekordowa średnia nie przekłada się jednak na to, że na konto każdego pracownika z Podkowy Leśnej wpływa co miesiąc przeszło 15 tys. zł. W maju 2026 r. mediana płac ukształtowała się tam na poziomie 10 020 zł brutto. W praktyce dokładnie połowa zatrudnionych mieszkańców otrzymywała pensję niższą od tego progu, a druga połowa zarabiała więcej.

Rozbieżność pomiędzy średnią płacą a medianą osiągnęła poziom aż 5449 zł, co stanowi jedną z najwyższych tego typu dysproporcji w całej Polsce. Tak wyraźna luka sugeruje, że w gminie mieszka grupa najbogatszych podatników, których bardzo wysokie wypłaty mocno zawyżają ogólną średnią dla całej społeczności.

Zarobki w Podkowie Leśnej na tle średniej krajowej i reszty Polski

Przytoczone statystyki potwierdzają wyjątkową pozycję Podkowy Leśnej na płacowej mapie Polski. Co istotne, wskaźniki dla tej gminy przewyższają ogólnokrajowe wyniki nie tylko pod względem wyciąganej średniej, ale także w przypadku samej mediany.

Z przywołanych przez Business Insider wyliczeń GUS wynika, że w maju 2026 r. ogólnopolska mediana płac zatrzymała się na poziomie około 7,6 tys. zł brutto. W tym samym czasie w Podkowie Leśnej wskaźnik ten przekraczał już barierę 10 tys. zł brutto.

 
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