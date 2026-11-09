Służby zamienią stolicę w twierdzę. Marsz Niepodległości pod specjalnym nadzorem

Marsz Niepodległości w cieniu zamachu terrorystycznego

W środę, 11 listopada, jak co roku uczestnicy Marszu Niepodległości zbiorą się na rondzie Dmowskiego. Oficjalne otwarcie zgromadzenia i odśpiewanie hymnu zaplanowano na godz. 14, a wymarsz na godz. 14.30.

Kolumna przejdzie Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, a następnie dotrze na błonia Stadionu Narodowego. Tam odbędą się koncerty i wydarzenia na Scenie Niepodległości. Organizatorzy zakładają zakończenie całego wydarzenia około godz. 20.

Tegoroczny marsz odbędzie się zaledwie kilka dni po ataku na Rynku Głównym w Krakowie. Uzbrojony napastnik wjechał samochodem do ścisłego centrum, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób.

Wydarzenia z Krakowa spowodowały natychmiastowe wzmocnienie ochrony dużych skupisk ludzi. W Warszawie zwiększono liczbę patroli, a szczególnym nadzorem objęto centrum, Trakt Królewski, Stare Miasto oraz rejony intensywnego ruchu pieszego.

Autor: Marsz Niepodległości/ Materiały prasowe Trasa Marszu Niepodległości

Policjanci z całego kraju jadą do Warszawy

Zabezpieczenie 11 listopada nie będzie zadaniem wyłącznie stołecznego garnizonu. Do Warszawy mają zostać skierowane dodatkowe siły, w tym doświadczeni policjanci prewencji.

Komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń zadeklarował skierowanie odpowiednich sił do zabezpieczenia wydarzeń w stolicy i innych miastach. Wcześniej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się odprawa z udziałem przedstawicieli policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz wojewody mazowieckiego.

Dodatkowo 11 listopada, na terenie całej Warszawy będzie obowiązywał czasowy zakaz noszenia broni oraz przewożenia jej nawet w stanie rozładowanym - każdego jej rodzaju. Wyjątek stanowić będą jedynie pracownicy służb ochrony czy członków przedstawicielstw dyplomatycznych. Myśliwi czy członkowie kół strzeleckich także mają zakaz noszenia broni.

Kolejnym elementem zabezpieczenia ma być zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych wprowadzony przez wojewodę mazowieckiego. Służby zapowiadają też ograniczenia dotyczące lotów dronami.

🔵 Czasowy zakaz noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy. 6 listopada 2026 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Rozporządzenie wprowadza zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy 11 listopada 2026 r. ➡️https://t.co/GLL2ivQKtq— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 9, 2026

Betonowe zapory odcięły Krakowskie Przedmieście

Pierwsze zabezpieczenia pojawiły się w Warszawie już w sobotę, 7 listopada. Zgodnie z rekomendacją policji miejskie służby ustawiły betonowe zapory uniemożliwiające nieuprawnionym pojazdom wjazd na Krakowskie Przedmieście. Odcinek pomiędzy ul. Miodową a ul. Świętokrzyską został zamknięty dla samochodów i autobusów. Mogą poruszać się tam piesi i rowerzyści.

Zapory znalazły się między innymi:

na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Nowego Światu,

na połączeniach Krakowskiego Przedmieścia z ulicami Królewską, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Karową i Ossolińskich,

w rejonie Skweru Hoovera,

na skrzyżowaniu ulic Miodowej i Senatorskiej.

Na ul. Bednarskiej wprowadzono ruch dwukierunkowy oraz całkowity zakaz zatrzymywania się.

Blokady mają przede wszystkim uniemożliwić wjazd pojazdu w tłum. To reakcja na sposób działania sprawcy krakowskiego zamachu, który dostał się samochodem na teren wypełniony ludźmi.

Ponadto prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski polecił zachowanie szczególnej czujności Straży Miejskiej, Stołecznemu Centrum Bezpieczeństwa i miejskim służbom dyżurnym. Urzędnicy odpowiedzialni za monitoring mają zwracać szczególną uwagę na pozostawione pakunki, próby wjazdu na zamknięte ulice czy gromadzenie się ludzi poza zgłoszonymi zgromadzeniami.

Bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków jest naszym priorytetem. https://t.co/OWy8VKi9im— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 7, 2026

Ogromne utrudnienia w centrum Warszawy

Podwyższone środki bezpieczeństwa już teraz wpływają na komunikację publiczną. Z powodu zamknięcia Krakowskiego Przedmieścia objazdami kursują autobusy linii: 106, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 i N44.

Nieczynne są przystanki:

Plac Zamkowy 01 i 02,

Hotel Bristol 01 i 02,

Uniwersytet 01 i 02.

Na 10 i 11 listopada zaplanowano kolejne zmiany. Objazdy będą dostosowywane do uroczystości państwowych, biegu ulicznego, przemarszu oraz decyzji policji podejmowanych na bieżąco.

Podczas przejścia głównej kolumny można spodziewać się czasowego zamykania między innymi ronda Dmowskiego, Alej Jerozolimskich, mostu Poniatowskiego i okolic Stadionu Narodowego.

Kierowcy powinni omijać ścisłe centrum i Pragę-Południe, a pasażerowie korzystać przede wszystkim z metra oraz kolei. Również te środki transportu mogą być jednak bardzo zatłoczone.

Premier jasno: marszu nikt nie zakaże

Po zamachu w Krakowie w mediach społecznościowych pojawiły się głosy nawołujące rząd do zatrzymania przygotowań i odwołania Marszu Niepodległości. Komentatorzy wskazywali na ryzyko zgromadzenia w jednym miejscu setek tysięcy ludzi.

Premier Donald Tusk przeciął spekulacje i jednoznacznie stwierdził, że manifestacja nie zostanie zablokowana.

„Nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja” - przekazał we wpisie na platformie X szef rządu.

Jednocześnie szef rządu zaapelował do uczestników o odpowiedzialność, powstrzymanie się od agresji i respektowanie poleceń funkcjonariuszy. Premier poprosił także organizatorów kontrmanifestacji o rezygnację ze zgromadzenia.

Nikt nie zamierza zakazać marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja. Apeluję do wszystkich uczestników o powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz. Proszę również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach. W tej smutnej chwili liczę na Waszą odpowiedzialność i głęboką refleksję.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 8, 2026

Organizatorzy: zakaz wywołałby chaos

Stanowisko Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” także jest jednoznaczne. Rzecznik organizacji Rafał Buca w rozmowie z tvpwarszawa.pl, stwierdził, że wydarzenie odbędzie się bez względu na pojawiające się apele.

Organizatorzy argumentują, że odwołanie legalnego zgromadzenia nie zatrzymałoby ludzi, którzy już zaplanowali przyjazd do Warszawy. Mogłoby natomiast pozbawić wydarzenie formalnego kierownictwa, służb informacyjnych i wewnętrznego zabezpieczenia. To z kolei zdaniem organizatorów doprowadziłoby jedynie do większego chaosu.

Porządku w samej kolumnie ma pilnować Straż Marszu Niepodległości. Jej zadaniem ma być wyławianie z tłumu osób łamiących regulamin i przekazywanie informacji służbom państwowym. Straż Marszu nie zastępuje jednak policji.

Autor: Marsz Niepodległości/ Materiały prasowe Harmonogram Marszu Niepodległości