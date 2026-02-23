Działał w Polsce, Niemczech i na Litwie. Białorusin z zarzutem szpiegostwa

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-02-23 9:58

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymali na początku lutego Białorusina podejrzanego o szpiegostwo. Mężczyzna miał działać na rzecz białoruskiego wywiadu wojskowego. Sprawa jest rozwojowa, a śledztwo prowadzone we współpracy z niemieckimi i litewskimi służbami. Co wiadomo o zatrzymanym i jakie informacje udało się zebrać służbom?

Białorusin w rękach ABW

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, Pavlov T. został zatrzymany przez ABW w związku z podejrzeniem o działalność szpiegowską na rzecz białoruskiego wywiadu wojskowego. Po zatrzymaniu, mężczyzna został doprowadzony do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Rosyjski szpieg w Palowicach

Szpiegował w Polsce, Niemczech i na Litwie?

Prokurator przedstawił Białorusinowi zarzut popełnienia przestępstwa szpiegostwa. Jak wynika z ustaleń śledztwa, mężczyzna w okresie od czerwca 2024 roku do lutego 2026 roku brał udział w działalności białoruskiego wywiadu. Jego zadaniem było rozpoznawanie obiektów infrastruktury krytycznej, a także obiektów ważnych dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej i sojuszu NATO. Działalność szpiegowska prowadzona była na terenie Polski, Niemiec i Litwy.

„Pavlov T. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Na tym etapie nie informujemy o jego postawie procesowej” – zaznaczył prok. Nowak.

Grozi mu więzienie

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy. Za zarzucane mu czyny grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż pięć lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza, że śledztwo jest w toku i mogą zostać ujawnione kolejne informacje. Zatrzymanie i przedstawienie zarzutów było możliwe dzięki współpracy ABW ze służbami niemieckimi (BfV) i litewskimi (VSD).

