Jaka będzie Warszawa za 100 lat? Taki scenariusz przewiduje AI

Maria Hędrzak
2026-02-23 9:13

Zatłoczona i hałaśliwa, czy dużo spokojniejsza i zielona - jaka będzie Warszawa za 100 lat? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy sztuczną inteligencję. W przewidywaniach AI stolica jawi się jako ośrodek rozwinięty, wielojęzyczny i samowystarczalny. "Warszawa stanie się miastem, które łączy zaawansowaną technologię z ludzkim ciepłem i tradycją - nowoczesna, ale nie odczłowieczona" - czytamy.

Autor: Adam Borkowski/ Unsplash.com

Warszawa za 100 lat - jak będzie wyglądało miasto?

Warszawa od zawsze była miastem zmian - odbudowywanym z ruin, rozrastającym się wbrew przeciwnościom, stale wymykającym się przewidywaniom. Jak więc może wyglądać stolica Polski za sto lat, w roku 2126? Czy stanie się tętniącą życiem metropolią nowej ery, czy raczej zrównoważonym, zielonym organizmem dostosowanym do wyzwań klimatycznych i demograficznych? W oparciu o współczesne trendy urbanistyczne, społeczne i technologiczne spróbujmy zajrzeć w przyszłość i wyobrazić sobie Warszawę przyszłości - miasto, które wciąż pulsuje między tradycją a innowacją.

Według sztucznej inteligencji, a dokładnie ChatGPT, liczba ludności stolicy będzie za 100 lat znacznie wyższa niż obecnie. Prognoza ta może dziwić, przede wszystkim w kontekście pogłębiającego się kryzysu demograficznego. AI wyjaśniło jednak, że wedle tej wizji duże aglomeracje nadal będą przyciągać nowych mieszkańców z kraju i nie tylko. "Warszawa stanie się centrum gospodarczym i technologicznym regionu - coś jak »hub środkowoeuropejski«. Napływać będą: migranci z Europy Wschodniej i Azji (tak jak dziś z Ukrainy, ale też z Kaukazu, Azji Centralnej czy Wietnamu), specjaliści z Zachodu, przyciągani niższymi kosztami życia i rozwojem sektora technologicznego, uchodźcy klimatyczni z południowej części świata" - czytamy. Zwiększeniu liczby mieszkańców ma także sprzyjać prognozowane przez sztuczną inteligencję wchłonięcie okolicznych miejscowości.

Ekologiczne rozwiązania, ograniczenie indywidualnego transportu, cyfrowa kultura

Jak dodało AI, centrum stolicy zdominują nowoczesne, bardziej ekologiczne i samowystarczalne energetycznie wysokościowce. Transport w dużej mierze przeniesie się pod ziemię m.in. dzięki pociągom metra, a przestrzeń na powierzchni odzyskają piesi i zieleń. "Warszawa roku 2126 będzie miastem-ogrodem. Około połowy jej powierzchni stanowić będą parki, ogrody wertykalne i zielone dachy. Wzdłuż Wisły powstanie ciągły korytarz ekologiczny łączący Mazowiecki Park Krajobrazowy z Kampinosem" - zapowiada sztuczna inteligencja.

AI przewiduje również, iż stolica w znacznej mierze, jeśli nie całkowicie, przejdzie na odnawialne źródła energii, co pomoże utrzymać neutralność klimatyczną mimo wzrostu populacji i zabudowy. Co dziś może wydawać się zupełnie niemożliwe, według sztucznej inteligencji dobiegnie końca era prywatnego transportu. "Pojazdy indywidualne znikną z ulic, zastąpione przez wspólne, autonomiczne systemy transportowe" - czytamy.

Poza tym rewolucję technologiczną ma przejść życie kulturalne, które "przesunie się częściowo do rozszerzonej rzeczywistości - teatry, muzea i koncerty będą dostępne zarówno fizycznie, jak i holograficznie". "Jednocześnie pojawi się ruch w kontrze - powrót do lokalności, spotkań w realu, dzielnicowych wspólnot i targów. Warszawa stanie się miastem, które łączy zaawansowaną technologię z ludzkim ciepłem i tradycją - nowoczesna, ale nie odczłowieczona" - przekazała AI.

Czy sztuczna inteligencja trafnie przewiduje przyszłość stolicy? Na to pytanie będą mogły oczywiście odpowiedzieć przyszłe pokolenia.

SZTUCZNA INTELIGENCJA
WARSZAWA
PRZYSZŁOŚĆ