Potężne uderzenie CBŚP w Warszawie. Gang pseudokibiców rozbity. Wprowadził na rynek tonę narkotyków

Ponad 300 funkcjonariuszy w akcji. Jak działał rozbity gang?

Skoordynowana operacja Centralnego Biura Śledczego Policji przyniosła potężny cios wymierzony w przestępczość narkotykową. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga funkcjonariusze rozbili gang działający od listopada 2024 roku. W jego strukturach kluczową rolę odgrywali pseudokibice jednego z warszawskich klubów sportowych.

Skala operacji była imponująca. Ze względu na niebezpieczny charakter sprawy, w działania zaangażowano elitarne jednostki. Funkcjonariuszy CBŚP wspierali policjanci z Wydziałów Kryminalnych KRP Warszawa IV i VI, a także Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy. Łącznie w uderzeniu wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy.

Jak ustalili śledczy, grupa wprowadziła do obrotu co najmniej tonę różnego rodzaju narkotyków. Przestępcy działali w charakterystyczny sposób, wykorzystując do przekazywania narkotyków architekturę starych, warszawskich kamienic. Dystrybucja środków odurzających odbywała się bezpośrednio w bramach.

Kim są zatrzymani? Grożą im surowe kary

W wyniku szeroko zakrojonej akcji zatrzymano łącznie 23 osoby. Wśród nich, oprócz wspomnianych pseudokibiców, znalazł się mężczyzna pełniący w grupie rolę tzw. chemika. Był on wyspecjalizowany w przekształcaniu kokainy w crack – jedną z najbardziej uzależniających i destrukcyjnych substancji psychoaktywnych. Co więcej, w trakcie operacji zatrzymano również 6 osób, które już wcześniej ukrywały się przed organami ścigania i były poszukiwane w związku z innymi przestępstwami.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów. Dotyczą one między innymi kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 16 podejrzanych. Podczas przeszukań zabezpieczono także 80 tysięcy złotych w gotówce, najprawdopodobniej pochodzącej z przestępczej działalności.

Funkcjonariusze podkreślają, że śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

Policjanci rozbili stołeczny gang narkotykowy. Brawurowa akcja:

4