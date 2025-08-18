Szpieg z Białorusi planował sabotaż w Polsce? ABW zatrzymało 27-latka!

ABW udaremnia sabotaż. Zatrzymano szpiega z Białorusi

Funkcjonariusze ABW zatrzymali Vitalija S. w środę (13 sierpnia) w Warszawie. Mężczyzna jest podejrzany o działanie na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymany miał planować dywersję i akty sabotażu, które miały być przeprowadzone na terenie województwa lubelskiego.

„Mężczyzna podejrzany jest o działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej poprzez planowanie działań dywersyjnych i aktów sabotażu na terytorium województwa lubelskiego” – informuje ABW w komunikacie prasowym.

Z informacji zgromadzonych przez ABW wynika, że Vitalij S. w lipcu 2025 roku prowadził rozpoznanie obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego. Mężczyzna miał zbierać dane na temat obiektu, filmować go i fotografować. Zebrane materiały miały następnie trafić do przedstawicieli obcego wywiadu, którzy planowali wykorzystać je do przeprowadzenia aktów sabotażu.

„Zgromadzone informacje wskazują, że podejrzany w lipcu 2025r. zbierał dane nt. wskazanego obiektu, filmował i fotografował, a następnie przekazał je, celem realizacji planowanych działań przestępczych, przedstawicielom obcego wywiadu” – czytamy w komunikacie ABW.

Areszt dla szpiega. Grozi mu wieloletnie więzienie

14 sierpnia 2025 roku Vitalij S. został doprowadzony do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Tam usłyszał zarzuty dotyczące działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i podejmowania przygotowań do aktów dywersyjnych i sabotażowych polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego. Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora, a Vitalij S. trafił za kraty. Za szpiegostwo i planowanie sabotażu grozi mu wieloletnie więzienie. Śledztwo w sprawie prowadzi Delegatura ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.