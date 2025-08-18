Pożar Biedronki w centrum Warszawy! Duża ewakuacja, na miejscu służby
Strażacy dostali wiadomość o pożarze ok. godz. 9.20. – Pożar zlokalizowany był w sklepie Biedronka znajdującym się na Dworcu Centralnym. Spaleniu uległa sterta ubrań w pomieszczeniu socjalnym. Na miejsce skierowano 6 zastępów straży pożarnej – powiedział „Super Expressowi” młodszy aspirant Mariusz Kapsa, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ewakuowano około 50 osób. To pracownicy sklepu i klienci.
Pożar Biedronki na dworcu Warszawa Centralna
Młodszy aspirant Mariusz Kapsa wyjaśnił, że dzięki błyskawicznej akcji ogień nie zdążył się rozprzestrzenić. – Byliśmy na miejscu chwilę po zgłoszeniu – powiedział. Strażak dodał, że nikomu nic się nie stało, a żywioł został szybko opanowany.
Pożar Biedronki. Sąd wydał wyrok
W lipcu pisaliśmy o sprawie podpalenia Biedronki w Płońsku. Sąd Rejonowy w Płońsku wydał wyrok w sprawie 29-latka, który w grudniu 2024 roku podpalił sklep sieci Biedronka przy ul. Młodzieżowej. Straty po pożarze oszacowano na ponad 6,5 mln zł. Jak poinformował portal Radio Płońsk, mężczyzna usłyszał wyrok 5 lat więzienia oraz musi zapłacić wysokie odszkodowania. Więcej przeczytasz TUTAJ.