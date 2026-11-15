W centrum Warszawy znika kolejny parking. Na placu powstaje zielony skwer

Likwidacja parkingu na placu Juliusza Osterwy w Warszawie

Stołeczny ratusz systematycznie wdraża plan likwidacji rozległych, wybetonowanych powierzchni na terenie miasta, co w praktyce bardzo często oznacza zmiany na parkingach. Część osób postrzega te działania jako estetyzację przestrzeni publicznej, natomiast inni widzą w tym przede wszystkim redukcję miejsc postojowych w Warszawie, która utrudnia codzienne funkcjonowanie zarówno lokalnej społeczności, jak i przyjezdnym.

Doskonałą ilustracją tego trendu są prace prowadzone obecnie w ścisłym centrum Warszawy. Zlikwidowano tam dotychczasowy parking na placu Juliusza Osterwy, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika Mikołaja Kopernika oraz Pałacu Staszica przy Krakowskim Przedmieściu, aby przekształcić ten teren w niewielki zielony skwer.

Warto podkreślić, że przebudowa jest rezultatem oddolnej inicjatywy samych Warszawiaków. Mieszkańcy zgłosili ten projekt do Budżetu Obywatelskiego, a pomysł zyskał w głosowaniu poparcie ponad 700 osób, co otworzyło drogę do trwających właśnie robót budowlanych.

Zgodnie z założeniami projektu liczba miejsc postojowych na placu spadnie z 26 do 7, a cały teren zostanie dodatkowo odgrodzony słupkami, które uniemożliwią kierowcom nielegalne parkowanie.

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Nowy skwer blisko Traktu Królewskiego budzi obawy kierowców

Głównym założeniem trwającej przebudowy jest skucie betonu i stworzenie w tym miejscu terenu biologicznie czynnego. Inwestycja obejmuje posadzenie krzewów, około 11 drzew oraz stworzenie „atrakcyjnych rabat bylinowych”, a całość uzupełnią elementy małej architektury, w tym stojaki dla rowerzystów, ławki i kosze na odpady.

Choć projekt zapowiada powstanie estetycznego miejsca tuż przy Trakcie Królewskim, nie brakuje krytycznych komentarzy wskazujących na uderzenie w interesy zmotoryzowanych mieszkańców i turystów. Kierowcy już wcześniej mieli ogromne trudności ze znalezieniem wolnego miejsca w tej okolicy, a po zakończeniu remontu sytuacja stanie się jeszcze trudniejsza.

Krytycy inwestycji podnoszą również argument, że w tym rejonie funkcjonuje już wystarczająca liczba terenów zielonych sprzyjających relaksowi, więc tworzenie kolejnego takiego punktu jest zbędne. Pojawiają się także obawy związane z bliskim sąsiedztwem popularnych lokali rozrywkowych, co w weekendowe wieczory może zmienić nowy skwer w przestrzeń dla głośnych imprez i libacji alkoholowych.

Mimo tych kontrowersji rozpoczęte w październiku roboty budowlane trwają, a ich całkowite zakończenie zaplanowano na połowę grudnia.