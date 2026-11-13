Kierowców w stolicy czekają nocne utrudnienia przed wjazdem do tunelu Wisłostrady

Cztery noce utrudnień na trasie w stronę Mokotowa
Prace obejmą jezdnię Wisłostrady prowadzącą w kierunku Mokotowa, na odcinku między ulicą Karową a wjazdem do tunelu. Zaplanowano je na cztery kolejne noce, od poniedziałku 16 listopada do piątku 20 listopada. Roboty będą rozpoczynać się każdego wieczoru o godzinie 20:00 i kończyć o 5:00 rano.
Kluczową informacją dla osób dojeżdżających do pracy jest fakt, że w ciągu dnia jezdnia będzie w pełni przejezdna. Kierowcy będą mieli wtedy do dyspozycji wszystkie pasy ruchu, co pozwoli uniknąć utrudnień w szczycie komunikacyjnym.
Jak zmieni się organizacja ruchu?
W godzinach nocnych kierowcy muszą liczyć się ze znacznym zwężeniem jezdni na odcinku dojazdowym do tunelu. Ruch w stronę Mokotowa będzie odbywał się tylko jednym pasem.
Wykonawca przeprowadzi roboty w dwóch etapach według następującego harmonogramu:
- Jezdnia Wisłostrady od ulicy Karowej do wjazdu do tunelu zostanie zwężona do jednego pasa.
- Najpierw drogowcy zamkną dwa pasy zlokalizowane bliżej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a w kolejne noce przeniosą się na dwa pasy od strony Wisły.
- W obu etapach prac na Wisłostradzie przed skrzyżowaniem z ulicą Karową zamknięty będzie lewy pas.
- Wjazd i wyjazd z ulicy Karowej na Wisłostradę pozostaną całkowicie otwarte dla ruchu.