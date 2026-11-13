Kierowców w stolicy czekają nocne utrudnienia przed wjazdem do tunelu Wisłostrady

Redakcja se.pl
2026-11-13 16:00

Kierowców podróżujących przez centrum stolicy czekają nocne utrudnienia drogowe. Drogowcy kończą remont Wisłostrady przed wjazdem do tunelu na wysokości Wybrzeża Kościuszkowskiego. Po ułożeniu nowej nawierzchni oraz montażu dysz systemu zapobiegającego oblodzeniu przyszedł czas na ostatni etap prac, czyli wymianę dylatacji. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone wyłącznie po zmroku.

Nocą węziej przed tunelem Wisłostrady - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Cztery noce utrudnień na trasie w stronę Mokotowa

Prace obejmą jezdnię Wisłostrady prowadzącą w kierunku Mokotowa, na odcinku między ulicą Karową a wjazdem do tunelu. Zaplanowano je na cztery kolejne noce, od poniedziałku 16 listopada do piątku 20 listopada. Roboty będą rozpoczynać się każdego wieczoru o godzinie 20:00 i kończyć o 5:00 rano.

Kluczową informacją dla osób dojeżdżających do pracy jest fakt, że w ciągu dnia jezdnia będzie w pełni przejezdna. Kierowcy będą mieli wtedy do dyspozycji wszystkie pasy ruchu, co pozwoli uniknąć utrudnień w szczycie komunikacyjnym.

Jak zmieni się organizacja ruchu?

W godzinach nocnych kierowcy muszą liczyć się ze znacznym zwężeniem jezdni na odcinku dojazdowym do tunelu. Ruch w stronę Mokotowa będzie odbywał się tylko jednym pasem.

Wykonawca przeprowadzi roboty w dwóch etapach według następującego harmonogramu:

  • Jezdnia Wisłostrady od ulicy Karowej do wjazdu do tunelu zostanie zwężona do jednego pasa.
  • Najpierw drogowcy zamkną dwa pasy zlokalizowane bliżej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a w kolejne noce przeniosą się na dwa pasy od strony Wisły.
  • W obu etapach prac na Wisłostradzie przed skrzyżowaniem z ulicą Karową zamknięty będzie lewy pas.
  • Wjazd i wyjazd z ulicy Karowej na Wisłostradę pozostaną całkowicie otwarte dla ruchu.
 
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