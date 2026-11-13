Kierowców w stolicy czekają nocne utrudnienia przed wjazdem do tunelu Wisłostrady

Cztery noce utrudnień na trasie w stronę Mokotowa

Prace obejmą jezdnię Wisłostrady prowadzącą w kierunku Mokotowa, na odcinku między ulicą Karową a wjazdem do tunelu. Zaplanowano je na cztery kolejne noce, od poniedziałku 16 listopada do piątku 20 listopada. Roboty będą rozpoczynać się każdego wieczoru o godzinie 20:00 i kończyć o 5:00 rano.

Kluczową informacją dla osób dojeżdżających do pracy jest fakt, że w ciągu dnia jezdnia będzie w pełni przejezdna. Kierowcy będą mieli wtedy do dyspozycji wszystkie pasy ruchu, co pozwoli uniknąć utrudnień w szczycie komunikacyjnym.

Jak zmieni się organizacja ruchu?

W godzinach nocnych kierowcy muszą liczyć się ze znacznym zwężeniem jezdni na odcinku dojazdowym do tunelu. Ruch w stronę Mokotowa będzie odbywał się tylko jednym pasem.

Wykonawca przeprowadzi roboty w dwóch etapach według następującego harmonogramu: