Nowe informacje o rannych po strzelaninie w Krakowie. Jedna osoba wyszła ze szpitala!

Do domu powróciła następna ofiara dramatycznych zajść ze stolicy Małopolski. Jak przekazał w poniedziałek, 16 listopada, Małopolski Urząd Wojewódzki, poszkodowana w zamachu kobieta opuściła krakowski szpital im. św. Jana Pawła II i zakończyła leczenie na oddziale.

Dla samych poszkodowanych oraz ich rodzin to następny powód do ulgi. Chociaż od tamtych dramatycznych chwil minął już ponad tydzień, to niektórzy ranni wciąż muszą pozostawać pod opieką lekarzy. W tej chwili w pięciu lecznicach na terenie Krakowa leży osiem osób, które ucierpiały w strzelaninie. Urzędnicy wojewódzcy podkreślają, że stan zdrowia wszystkich hospitalizowanych pacjentów jest stabilny i nie budzi bezpośrednich obaw.

Tragiczny bilans ataku w Krakowie i sześć ofiar śmiertelnych

Warto przypomnieć, że te wstrząsające sceny rozegrały się 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym. Do ścisłego centrum miasta wjechał wówczas 24-letni Michał Oksiński, który zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Brutalny atak zakończył się śmiercią sześciu osób, a kolejnych 15, wliczając w to dwóch funkcjonariuszy policji, odniosło obrażenia.

Jeszcze tego samego dnia śledczy dokonali makabrycznego odkrycia w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tamtejszym mieszkaniu zamachowca funkcjonariusze natrafili na zwłoki jego matki, ojca oraz siostry, a wszyscy członkowie rodziny mieli na ciałach rany postrzałowe. Sam napastnik zmarł w szpitalu dwa dni po ataku, 9 listopada.

Obecnie dokładne okoliczności tego krwawego zamachu wyjaśniają śledczy z małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, którzy prowadzą postępowanie w tej sprawie.

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