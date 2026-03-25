72-latek przywiązał psa do motoroweru i orał nim glebę. Zwierzę nie przeżyło. Szokujące nagranie

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie otrzymali szokujące powiadomienie w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, około godziny 15:00. Wynikało z niego, że starszy mężczyzna przywiązał do swojego motoroweru psa za pomocą sznurka, a następnie ruszył, ciągnąć zwierzę po glebie. Mundurowych powiadomiła o tym osoba, która widziała to zdarzenie. Na miejsce natychmiast wysłano odpowiednie służby. Po drodze na trasie Borowe - Grabowo w powiecie mrągowskim policjanci spotkali jeszcze innego świadka tego wstrząsającego incydentu. On poszedł o krok dalej i na dowód wyciągnął telefon komórkowy, nagrywając przestępstwo. Zachowanie motorowerzysty było bulwersujące i okrutne.

- Nagranie zostało przekazane policjantom, którzy szybko ustalili dane i adres zamieszkania mężczyzny podejrzewanego o dokonanie tego czynu - przekazuje podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Gdy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, zastali 72-letniego mężczyznę oraz zaparkowany motorower. Wszystko pasowało do nagrania, które uwiecznił świadek. W niedalekiej okolicy ujawniono też martwego psa. Znajdował się na polu, około 200 metrów od zabudowań. Sprawca przysypał go kamieniami, licząc na to, że nie zostanie odnaleziony. Szczegóły poniżej.

Z ustaleń mundurowych wynika, że 72-latek był właścicielem psa od około dwóch lat. Miał go od kogoś dostać i od tamtej pory zajmował się czworonogiem. Dlaczego dopuścił się zbrodni? W rozmowach z policjantami twierdził, że zwierzę miało wykazywać zachowania agresywne względem innych zwierząt w gospodarstwie, dlatego chciał się go pozbyć. Najpierw podrzucił pupila na posesję swojej znajomej, ale kobieta zorientowała się i kazała zabrać psa z powrotem. To wtedy przywiązał go do motoroweru.

- Na miejscu interwencji wykonane zostały oględziny, podejrzewany o uśmiercenie psa 72-latek został zatrzymany, a truchło psa zabezpieczone do dalszych badań. Wynik badań, który ma pomóc ustalić, co było bezpośrednią przyczyną śmierci zwierzęcia, oraz relacje świadków i zabezpieczony materiał dowodowy, posłużą prokuratorowi do podjęcia decyzji w sprawie zarzutów, jakie usłyszy 72-latek - zapowiada podkom. Tomasz Markowski.

Chcąc upewnić się, że inne zwierzęta w gospodarstwie mężczyzny nie są zaniedbywane, na miejsce wezwano jeszcze lekarzy weterynarii, którzy razem z policjantami sprawdzali stan i sposób opieki nad stworzeniami. Ostatecznie nie stwierdzono nieprawidłowości.

