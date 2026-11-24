Przez ostatnie miesiące najgłośniej było o Danielu Martyniuku. Zenek, oczywiście jest poza konkurencją, jako król disco polo, ale jego syn zrobił wokół siebie straszliwe zamieszanie. Niestety, jei wyczyny są z gatunku "niesławnych", ale już występ w TTV w show "Nasi w mundurach" przysporzył mu prawdziwej popularności. Teraz na ekrany TV wkroczą aż dwie kobiety jego życia!

Faustyna Martyniuk zawalczy z teściową w dżungli!

O tym, że Danuta Martyniuk wystąpi w "Królowej przetrwania" wiadomo już od dawna. Ale we wtorek, 24 listopada 2026 na oficjalnym profilu show TVN na Facebooku, gruchnęła wiadomość:| w dżungli jest już także żona Danela, Faustyna - zobacz w naszej galerii!

Mamy dla Was gorącą wiadomość! Do „Królowej Przetrwania” dołącza Faustyna Martyniuk! Jak poradzi sobie w dżungli? Jedno jest pewne – emocji nie zabraknie!

- czytamy w oficjalnym komunikacie produkcji.

Na nagraniu widać, jak żona Daniela Martyniuka próbuje w towarzystwie przystojniaka rozpalić ognisko. Podśpiewują sobie przy tym "Mandacik za przekroczenie piękności", czyli wielki przebój Zenka. Prawie sielanka, ciekawe co na to Danusia.

Co pokażą panie Martyniuk w "Królowej przetrwania"?

Daniel Martyniuk na razie nie zareagował na wyjazd żony do dżungli. Na jego profilu na Instagramie królują teledyski niezwiązane z show TVN.

Jak wiadomo, wokół ukochanego synka Danuty i niewiernego męża Faustyny emocje buzują także w rodzinie Martyniuków. Czy przeniosą się na ekran i w nowej edycji "Królowej przetrwania" zobaczymy prawdziwą wojnę? Pewne jest, że mama Florianka jest już w dżungli i wg naszych informacji jej synkiem zajmuje się w tym czasie jej rodzina.

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