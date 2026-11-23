Matka Andziaks, Agnieszka K. wpłaciła aż 100 tys. zł poręczenia majątkowego. To jeden ze środków zapobiegawczych zastosowanych wobec niej w związku ze śledztwem dotyczącym afery finansowej, w którą zamieszany jest jej mąż, Wojciech Kurowski.

100 tys. zł poręczenia dla matki Andziaks

W poniedziałek 23 listopada 2026 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie przekazała nowe informacje dotyczące śledztwa, w którym podejrzanym jest ojczym Andziaks, Wojciech Kurowski. Za mężczyzną wystawiono list gończy, a sąd uwzględnił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na 30 dni od momentu zatrzymania.

Zarzuty usłyszała również Agnieszka K., matka influencerki i żona poszukiwanego. Według ustaleń śledczych miała działać z Wojciechem Kurowskim na szkodę zarządzanej przez niego spółki deweloperskiej. Chodzi między innymi o przelanie na jej prywatny rachunek bankowy ponad 6 mln zł pochodzących z konta firmy. Prokuratura bada również wypłaty gotówki z bankomatów i transakcje kartami firmowymi na łączną kwotę blisko 1,3 mln zł.

Wobec kobiety zastosowano kilka środków zapobiegawczych. Jednym z nich jest poręczenie majątkowe. W rozmowie z "Faktem" rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prok. Mateusz Martyniuk ujawnił, że Agnieszkę K. objęto także dozorem policji, zakazem kontaktowania się z mężem oraz zakazem opuszczania kraju. Zatrzymano jej paszport, a dodatkowo obowiązuje zakaz wydania dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy.

Matka Andziaks została przesłuchana. Nie przyznała się do zarzutów

Agnieszka K. została przesłuchana, ale nie przyznała się do zarzucanych jej czynów

- powiedział prok. Mateusz Martyniuk.

Za zarzucane matce Andziaks przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wojciech Kurowski, po zatrzymaniu, ma trafić do aresztu tymczasowego.

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