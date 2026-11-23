Narodziny córki nie przeszkodziły Dominice Serowskiej w zawodowych planach. Właśnie ruszyła z autorskim projektem, którym jest własny podcast.

Serowska uruchomiła podcast

Partnerka tancerza opublikowała na Instagramie zapowiedź podcastu "Faszyn Killa". Jak sama wyjaśniła, będzie to format poświęcony modzie i plotkom ze świata show-biznesu. Na możliwość pokazania pierwszych efektów pracy czekała już od dłuższego czasu.

W poniedziałek 23 listopada 2026 opublikowała zapowiedź wywiadu ze swoim partnerem, Marcinem Hakielem. I wygląda na to, że świeżo upieczona mama ugrillowała ojca swoich dzieci! Tancerz czerwieni się na materiale filmowym ze wstydu, a Dominika nie gryzie się w język oceniając go. Poleciały nawet mocne słowa!

Hakiel zaśmiewa się sam z siebie

Cześć, Grażynko moja

- zaczął Hakiel.

Nie będziemy gadać o pierdołach, tylko o poważnych sprawach

- zapowiedziała Dominika.

Zdecydowanie, zemsta będzie słodka, Grażynko. Zemsta najlepiej smakuje na zimno, także zobaczymy.

W tym momencie oboje wybuchnęli gromkim śmiechem, aż można odnieść wrażenie, że radości nie było końca. Na razie można się tylko domyślać, co tak rozbawiło rodziców Romea i Vivienne. Później rozmawiają o fruzurze na młodego DiCaprio, którą wybrał dla siebie tancerz.

To była twoja decyzja?

Ja myślę, że w ogóle byłem wtedy trochę taki, jakby właśnie ugrzeczniony. Taki trochę, wiesz permamentnie uśmiechnięty.

Kto cię tak ugrzeczniał?

Sytuacja życiowa mnie ugrzeczniała

- rzucił Marcin ze śmiechem.

Zła przeszłość "pizdusia plastusia"

Dalej sytuacja rozkręca się jeszcze szybciej, a emocje sięgają zenitu. Niewątpliwie Hakiel potrafi śmiać się sam z siebie.

Moja przeszłość jest w wielu wymiarach zła. To nie jesteś ty, to nie jest Marcin, którego ja znam

- oceniła Dominika. Para rozmawiała o stylizacjach, w jakich występował wówczas Marcin publicznie.

Aha. Umówmy się, że do jakiegoś momentu swojego życia miałeś taki image pizdusia plastusia, a potem nagle obudził się w tobie mężczyzna. To jak ty ożyjesz po związku ze mną? Będziesz jak modelka Victoria's Sicret.

- zapowiedziała Serowska.

Jesteście ciekawi, ile prawdy ze swojej przeszłości ujawni Hakiel w wywiadzie z Serowską?

Nie chce nic mówić, ale to będzie istna petarda .. Widzimy się w czwartek o 20:00 na YT

- zaprosiła fanów Dominika na Instagramie.

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