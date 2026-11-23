Ojczym Andziaks z nakazem aresztowania. Wystawiono list gończy

W poniedziałek 23 listopada 2026 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie opublikowała nowy komunikat dotyczący Wojciecha Kurowskiego, ojczyma Andziaks. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przychylił się do wniosku śledczych o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Ma ono obowiązywać przez 30 dni od momentu zatrzymania mężczyzny. Za Wojciechem Kurowskim wystawiono również list gończy.

Sprawa dotyczy działalności spółki Optima Development Poland, której podejrzany jest członkiem zarządu. Według ustaleń prokuratury miał on wprowadzać nabywców obligacji w błąd co do przeznaczenia powierzanych przez nich pieniędzy. Inwestorzy byli przekonani, że ich środki zostaną wykorzystane na budowę luksusowych hoteli w Zakopanem.

Na co miały pójść pieniądze?

Jak twierdzą śledczy, pieniądze miały trafiać między innymi na spłatę wcześniejszych zobowiązań spółki, wypłatę odsetek oraz prywatne wydatki. Skala strat jest znaczna. Prokuratura informuje o ponad 200 poszkodowanych nabywcach obligacji, którzy stracili łącznie blisko 52 mln zł.

Wojciech K. jest również podejrzany o działanie wspólnie i w porozumieniu z żoną, Agnieszką K., na szkodę zarządzanej przez niego spółki z branży deweloperskiej. Miało ono polegać na wyprowadzeniu z rachunku bankowego spółki kwoty przekraczającej 6 mln zł i przelaniu jej na osobisty rachunek bankowy Agnieszki K., a także na wypłacie gotówki z bankomatów oraz dokonywaniu transakcji przy użyciu kart firmowych na łączną kwotę blisko 1,3 mln zł

- poinformował "Fakt" prok. Mateusz Martyniuk Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Matka Andziaks również z zarzutami. Prokuratura ujawnia szczegóły

Nowy komunikat przyniósł także istotne informacje dotyczące Agnieszki K., matki influencerki i żony Wojciecha Kurowskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta miała działać wspólnie i w porozumieniu z mężem na szkodę zarządzanej przez niego spółki deweloperskiej.

Prokuratura wskazuje na wyprowadzenie z firmowego rachunku bankowego ponad 6 mln zł, które następnie miały trafić na prywatne konto Agnieszki K. Śledczy badają również wypłaty gotówki z bankomatów oraz transakcje dokonywane przy użyciu kart firmowych. Ich łączna wartość miała wynieść blisko 1,3 mln zł.

Agnieszka K. usłyszała od prokuratora zarzuty

Agnieszka K. usłyszała już zarzuty. Prokuratura zastosowała wobec niej środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe.

Konsekwencje prawne mogą być poważne. Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Przypomnijmy, że pod koniec października 2026 r. policja opublikowała komunikat o poszukiwaniach Wojciecha Kurowskiego. Do sprawy odniosła się wówczas również Andziaks. Influencerka opublikowała w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie, w którym przyznała, że wie, gdzie przebywa jej ojczym.

Czytaj też: Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" idzie na wojnę z rodziną Roberta! Co tam się stało?

22