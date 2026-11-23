Vivica Lewandowski zachwyciła strojem narodowym na Miss Universe 2026

Reprezentantka naszego kraju postawiła na kreację nawiązującą do Zakopanego, które sama określiła mianem stolicy polskiej zimy. Na wybiegu Vivica Lewandowski zaprezentowała się w biało-srebrnym stroju zdobionym kryształkami. Stylizację tworzyły także długie białe kozaki oraz długa peleryna, a całość dopełniał przyciągający wzrok kaptur z subtelnymi zdobieniami. Modelka wyjaśniła znaczenie swojej wyjątkowej kreacji we wpisie opublikowanym na Instagramie.

To hołd dla Zakopanego, zimowej stolicy Polski, położonej u podnóża Tatr. Ten strój był czymś więcej niż tylko celebracją pięknej polskiej zimy. Był hołdem dla moich korzeni, moich przodków oraz domu, który na zawsze pozostanie częścią mnie – napisała Vivica Lewandowski.

Vivica Lewandowski reprezentuje Polskę. Kim jest modelka?

Polskę na zaplanowanym na listopad w Portoryko konkursie Miss Universe 2026 reprezentuje 21-letnia projektantka mody i międzynarodowa modelka. Vivica Lewandowski pochodzi z Barrington w stanie Illinois i jest Amerykanką z polskimi korzeniami, która ma już spore doświadczenie w podobnych wydarzeniach. Wcześniej sięgnęła po koronę Miss Illinois Teen USA i zakwalifikowała się do czołowej dwudziestki Miss Teen USA 2023. Z kolei w bieżącym roku modelka zdobyła tytuł Miss Illinois USA i w sierpniu stanęła do walki o miano Miss USA 2026 w Miami. Co ciekawe, w przeszłości sukcesy w tej branży odnosiła także jej matka, Mandy Lane Lewandowski, która wygrała wybory Miss Illinois USA w 1998 roku.

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Miss Universe 2026. Kiedy i gdzie oglądać finał konkursu?

Galę Miss Universe 2026 pokażą na żywo stacje telewizyjne w wielu krajach świata, w tym w Meksyku, Wenezueli, Indiach, Francji oraz na Filipinach. Żaden z polskich nadawców nie zdecydował się na wykupienie praw do transmisji, ale rodzimi widzowie będą mogli śledzić wydarzenie w sieci. Darmowy przekaz trafi na oficjalny kanał konkursu Miss Universe w serwisie YouTube. Start ceremonii zaplanowano na noc z 24 na 25 listopada 2026 roku około godziny 1:00, natomiast ogłoszenie nowej królowej piękności nastąpi w okolicach godziny 4:00. Zapis z uroczystości będzie również dostępny do odtworzenia po zakończeniu transmisji na żywo.