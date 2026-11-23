Piotr Gumulec odpadł z "Tańca z Gwiazdami"

Gwiazdy rywalizujące w programie „Taniec z Gwiazdami” często poza ogromnym zaangażowaniem zostawiają na parkiecie także zbędne kilogramy. W jesiennej edycji formatu najbardziej spektakularną przemianę przeszedł Piotr „Guma” Gumulec, który zmienił się zarówno pod względem umiejętności tanecznych, jak i wyglądu zewnętrznego. Kabareciarz od pierwszego odcinka angażował się w treningi na sto procent, nie zważając na początkowy dystans czy brak wiary ze strony otoczenia. Rezultaty wyczerpujących ćwiczeń stały się zauważalne już po kilku tygodniach, a widzowie w każdą kolejną niedzielę obserwowali, jak uczestnik dosłownie niknie w oczach. Jak sam potwierdził w wywiadzie dla serwisu Eska.pl, cały ten wysiłek pozwolił mu zredukować wagę o dokładnie 15 kilogramów.

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Wypracowanie odpowiedniej sylwetki to jedno, jednak prawdziwym wyzwaniem bywa zazwyczaj utrzymanie efektów po zakończeniu ćwiczeń. W trakcie trwania programu Piotr Gumulec był całkowicie pochłonięty przygotowaniami do kolejnych odcinków, co skutecznie chroniło go przed powrotem do dawnych przyzwyczajeń. Teraz półfinalista „Tańca z Gwiazdami” deklaruje pełną determinację w walce o zachowanie nowego wyglądu, a jego główną motywacją jest partnerka taneczna Julia Suryś. Aktor nie dopuszcza do siebie myśli, że podczas ich kolejnego spotkania mógłby pojawić się z nadprogramowymi kilogramami.

Powiedziałem sobie, że nie dopuszczę już do tej sytuacji. Przede wszystkim nie dopuszczę do takiej sytuacji, że nie będziemy się widzieć ileś miesięcy, przyjadę i Suryś mi powie: "Jak ty wyglądasz? Weź spójrz na siebie, jak ty wyglądasz" - powiedział w rozmowie z Eską.

Artysta wyznaczył sobie nawet bardzo konkretną granicę wagową, której pod żadnym pozorem nie zamierza przekroczyć. Jego głównym założeniem jest utrzymanie masy ciała poniżej 90 kilogramów.

Powiedziałem sobie, że więcej niż 90 kilogramów już nie będę nigdy ważył, bo będzie mi wstyd przed Julią Suryś. No, a nie może mi być wstyd przed tak piękną kobietą - dodał z uśmiechem.

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