Karolina Pisarek powitała na świecie córeczkę

Jesień w polskim show-biznesie upływa pod znakiem porodów. We wrześniu Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki zostali rodzicami po raz drugi. 19 września urodził się ich syn Tobiasz. Kilka dni później na świecie pojawił się drugi syn Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego. Z kolei w połowie listopada swoją pierwszą pociechę powitała Magda Adamowicz.

Po raz pierwszy mamą została również Karolina Pisarek. O tym, że razem z mężem Rogerem Sallą spodziewają się dziecka modelka poinformowała na Instagramie pod koniec kwietnia. Krótkie wideo, pełne czułości i delikatnych kadrów, wywołało lawinę gratulacji.

Kilka tygodni później Pisarek i Salla zorganizowali huczne przyjęcie, na którym zdradzili, że spodziewają się dziewczynki. Celebrytka chętnie publikowała w sieci swoje przygotowania do porodu, a obecnie pokazuje, jak wygląda życie we trójkę.

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Mąż Karoliny Pisarek wytatuował sobie stopę dziecka

Młodzi rodzice oszaleli na punkcie swojej pierworodnej. Roger Salla postanowił uczcić narodziny córeczki w dość nietypowy sposób. Zrobił pamiątkę, która zostanie z nim na zawsze. 33-latek wytatuował sobie pod sercem stópkę, imię oraz datę narodzin córki. Karolina Pisarek wrzuciła do sieci filmik, na którym można zobaczyć proces powstawania tatuażu.

Ona jeszcze nie wie, jak bardzo zmieniła jego świat. Nie wie, że od miesiąca jest dla niego całym wszechświatem. Nie wie też, że jej maleńka stópka zostanie z nim na zawsze… Ale kiedyś zrozumie, jak bardzo tata kochał ją od pierwszych chwil - napisała na Instagramie.

W komentarzu Salla napisał: "Always with me [pol. zawsze ze mną]". Małżonkowie wybrali dla swojej pociechy oryginalne imię - Kiara. Pochodzenie imienia najczęściej łączone jest z językiem irlandzkim i włoskim.

Wywodzi się od irlandzkiego imienia Ciara, oznaczającego "ciemna" lub "ciemnowłosa", natomiast we włoskim kojarzy się ze słowem chiara, czyli "jasna", "świetlista" i "promienna". Pod koniec lat 90. zyskało na popularności dzięki animacji "Król lew II: Czas Simby".

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