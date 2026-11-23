"Kochaj albo wróć": Niespodziewanym hitem jesieni!

"Kochaj albo wróć" to program dokumentalny stacji TTV, który zadebiutował na antenie początkiem września. Pokazuje historie polsko-zagranicznych par próbujących zbudować wspólną przyszłość mimo różnic kulturowych, bariery językowej i życia na odległość.

O jednej z par szybko zrobiło się głośno. Głównie za sprawą znacznej różnicy wieku. 58-letnia Małgorzata Jurczak podczas wakacji w Tunezji poznała młodszego o 32 lata Mohameda. Młody mężczyzna pracował w hotelu, w którym zatrzymała się Polka.

Wakacyjny romans przerodził się w poważny związek. Małgorzata, nazywana przez ukochanego "Margaretą", coraz częściej przylatywała do Tunezji. Z czasem para zaczęła planować wspólną przyszłość. W "Kochaj albo wróć" można było obserwować m.in. ich przygotowania do ślubu.

Wiadomo już, że program powróci z drugim sezonem, co zdecydowanie ucieszy jego fanów. Finał nie dał bowiem odpowiedzi na wiele pytań i został zakończony w dość przed ślubną ceremonią Margarety i Mohameda. Według ustaleń radia VOX FM, obecnie trwają zdjęcia do nowych odcinków, a ich emisja przewidziana jest na wiosnę przyszłego roku.

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"Kochaj albo wróć": Margareta pokazała zdjęcia z młodości!

Małgorzata Jurczak stała się największą gwiazdą programu. 58-latka starannie wykorzystuje swoje pięć minut sławy. Aktywnie prowadzi profile w mediach społecznościowych, na których relacjonuje swoje codzienne życie. Do tego zaczęła sprzedawać gadżety i odzież ze swoimi hasłami z "Kochaj albo wróć".

Wybranka Mohameda chętnie komunikuje się z fanami i dość regularnie odpowiada na ich pytania. Niedawno wrzuciła nagranie, na którym pokazała swoje zdjęcia z młodości.

Wiele osób pytało mnie o zdjęcia z młodości. To był wspaniały czas, do którego z chęcią wracam.Na pierwszym zdjęciu jestem w wózku z moją ukochaną mamusią. Te wszystkie stylówki, fryzury, kolory - wiele rzeczy teraz wraca. Obecnie w mojej szafie dominuje czerń, kiedyś uwielbiałam kolory. Może czas się do nich przekonać - napisała w opisie do nagrania.

Pokaz slajdów zaczyna się od zdjęcia malutkiej Małgorzaty z mamą. Na kolejnych sama pozuje ze swoimi córkami. Nie wszyscy jej fani wiedzą, że Jurczak jest po rozwodzie. Ma również dwie córki. Jednak jej bliscy nie chcieli być częścią programu "Kochaj albo wróć", a Margareta chroni ich prywatność.

Na opublikowanych przez nią zdjęciach twarze córek są zasłonięte. Za to sama Małgorzata prezentuje się o wiele inaczej niż dziś. W młodości chętniej wybierała kolorowe ubrania, a dziś nosi głównie czerń. Za to włosy ma dziś o wiele jaśniejsze niż kiedyś. Bardzo się zmieniła?

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