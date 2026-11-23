Mieszkająca na co dzień w Stanach Zjednoczonych Polka Savannah Gajda przyznaje otwarcie, że nie narzeka na brak zajęć. Oprócz wykonywania obowiązków zawodowych angażuje się w działalność charytatywną oraz rozwija swoje liczne pasje. W tej chwili najważniejszy jest dla niej finał konkursu Miss International 2026, w którym rodacy mogą okazać jej całkowicie bezpłatne wsparcie.

Savannah Gajda - Miss Poland International. Pracuje w dziennikarstwie sportowym

Reprezentująca biało-czerwone barwy kandydatka do korony zdobyła dyplom z dziennikarstwa w Waszyngtonie, gdzie kształciła się także w dziedzinie prawa. Przygotowując się do konkursu Miss International 2026, wyznała w rozmowie z Radiem ESKA, że jeszcze w czasach licealnych rozważała pójście na medycynę sportową, lecz ostatecznie porzuciła te plany. Dziś posiadaczka tytułu Miss Poland International realizuje swoje wielkie marzenie o występie na prestiżowej scenie.

Dziennikarstwem sportowym zajęłam się na studiach w Waszyngtonie. W naszej studenckiej telewizji GW-TV prowadziłam program sportowy "Unstoppable" przez całe cztery lata studiów. Tak to pokochałam, że wiedziałam, iż to jest to. Próbowałam też medycyny sportowej, ale w liceum na turnieju futbolu amerykańskiego chłopak złamał nos, a gdy pielęgniarka zawołała mnie do pomocy i zobaczyłam krew... po prostu zasłabłam! [...] Po studiowaniu dziennikarstwa otrzymałam pełne stypendium na studia prawnicze na Manhattanie. Te doświadczenia - dziennikarstwo, prawo, praca charytatywna - pomogły mi bardzo w zbudowaniu większej odwagi i wiedzy nie tylko w pracy, ale w ogóle w życiu - powiedziała.

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Miss International 2026 i darmowe głosowanie na Savannah Gajdę

W ramach zmagań o koronę Miss International uruchomiono specjalny plebiscyt online, dzięki któremu sympatycy z całego globu oddają głosy na swoje faworytki. Kandydatka z najwyższym wynikiem w danym regionie świata zapewni sobie automatyczne miejsce w ścisłej dwudziestce całego konkursu.

Z opcji darmowego oddania głosu mogą skorzystać również polscy internauci, na których przychylność bardzo liczy Savannah Gajda. Aby jej pomóc, należy wskazać Polskę w formularzu na witrynie miss-international.org/vote. Internetowy plebiscyt potrwa do wtorku, 24 listopada 2026 roku, a przyjmowanie zgłoszeń zakończy się o godzinie 15:59 czasu polskiego. Pozostaje nam mocno zaciskać kciuki za sukces naszej reprezentantki.

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