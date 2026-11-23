Półfinał "Tańca z Gwiazdami" przyniósł sporo emocji. Dla Piotra Gumuleca i jego partnerki Julii Suryś był to ostatni występ w tej edycji. Choć nie udało im się awansować do wielkiego finału, oboje nie zamierzali rozpamiętywać porażki. Tuż po zakończeniu programu porozmawiali z nami o swojej przygodzie, relacjach z innymi uczestnikami i planach na najbliższe dni. Nie zabrakło wzruszających wyznań. W pewnym momencie emocje wzięły górę i rozmowa zamieniła się w prawdziwy festiwal podziękowań.

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Gumulec przyznał, że podczas trzech miesięcy spędzonych w programie przeżył niemal wszystkie możliwe emocje. Była beztroska zabawa, żarty, wzruszenia, ale również chwile ogromnego napięcia. Uważa, że razem z Julią pokazali widzom znacznie więcej, niż sami początkowo zakładali.

Udało nam się w tym programie zaprezentować chyba najszerszy przekrój emocjonalny, jaki można sobie wyobrazić. Robiliśmy, co było w naszej mocy. Wydaje mi się, że zrobiliśmy dużo, dużo więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać, a na pewno nie my - wyznał Gumulec w rozmowie z "Super Expressem".

Choć brak awansu do finału mógł pozostawić niedosyt, uczestnik nie zamierzał rozpaczać. Przekonywał, że odchodzą w dobrym momencie i na własnych zasadach. Przywołał nawet słowa Wojciecha Młynarskiego o tym, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Nie ukrywał też, że miał coś ważnego do przekazania widzom i cieszy się, że zdążył to zrobić.

To jest przygoda życia, którą będę pamiętał do końca swoich dni. To piękna historia o dwójce ludzi, gdzie jedna osoba w stu procentach zaufała drugiej, a ta druga w stu procentach wierzyła - mówił wzruszony.

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Nie mniej emocjonalna była Julia Suryś. Tancerka przyznała, że jest niezwykle dumna ze swojego partnera. Szczególnie cieszyło ją to, że Gumulec uwierzył w siebie i dostrzegł własne możliwości. W pewnym momencie nie potrafiła już powstrzymać łez. Zaczęła dziękować mu za wspólnie spędzony czas i za to, jakim jest człowiekiem.

Cieszę się bardzo, że Piotr w siebie uwierzył. W momencie, w którym powiedział podczas wywiadu, że jest z siebie dumny, wiedziałam, że zrobiłam to, co chciałam. Chciałam, żeby ten gość w siebie uwierzył. I to mi się udało - wyznała "Super Expressowi" Julia.

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Gumulec również nie krył wdzięczności. Podkreślał, że ogromne wsparcie otrzymywał nie tylko od swojej tanecznej partnerki, ale także od pozostałych uczestników i tancerzy. Jak zauważyła Julia, ta edycja była pod tym względem wyjątkowa. Nigdy wcześniej nie doświadczyła tak silnych relacji między uczestnikami.

Ja nigdy w życiu nie miałam tak mocnych i tak pięknych relacji z ludźmi w programie. To, jak oni cię wspierali przez cały okres programu, na treningach, po treningach, podczas programu, pięknie się obserwowało - mówiła tancerka ze łzami w oczach.