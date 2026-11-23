Wygoda powiedział wprost, co myśli o odpadnięciu Gumy. Nie ukrywał emocji

Półfinał 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom wielu emocji. Po tygodniach treningów, występów i walki o głosy publiczności przyszedł moment, w którym trzeba było wyłonić pary walczące o Kryształową Kulę. Tym razem decyzja nie należała do łatwych. Z rywalizacją pożegnali się Piotr Gumulec, znany również jako Guma, oraz jego taneczna partnerka Julia Suryś. Ich odpadnięcie zaskoczyło wielu fanów, którzy liczyli, że zobaczą ich jeszcze na parkiecie podczas wielkiego finału.

O kulisach trudnej decyzji opowiedział nam Tomasz Wygoda. Juror nie ukrywał, że wybór był wyjątkowo bolesny, a członkowie jury długo zastanawiali się, komu powinno przypaść miejsce w finale. Jak przyznał, tym razem ocenianie nie sprowadzało się wyłącznie do techniki.

Bardzo trudny. Dawno nie było tak trudnego wyboru. Ważyliśmy naszą decyzję bardzo długo i do końca byliśmy w wielkiej niepewności - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

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Wygoda zwrócił uwagę, że uczestników można oceniać na wiele sposobów. Liczy się technika, postępy, emocje, zmienność i to, co dana osoba wnosi na parkiet. W przypadku Gumy jurorzy musieli zmierzyć się z wyjątkowo trudnym dylematem. Tomasz Wygoda użył nawet zaskakującego określenia, mówiąc, że jury odrzuciło zwycięzcę programu.

My dzisiaj przeżyliśmy straszne chwile, musząc to ogłosić, ponieważ my odrzuciliśmy zwycięzcę tego programu. Mówię to z całą świadomością, bo to, co zrobił Piotr, przejdzie już do historii - wyznał.

Juror podkreślił, że Guma w pewnych kategoriach jest dla niego triumfatorem tej edycji. Jego występy, osobowość i sposób, w jaki potrafił porwać publiczność, zrobiły na nim ogromne wrażenie. Wygoda przyznał również, że sam chciał zobaczyć go w finale.

Część mnie też liczyła, że będzie w finale i uważam, że Guma wygrał ten program - powiedział bez ogródek.

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Nie oznacza to jednak, że pozostałe pary nie zasłużyły na swoje miejsce. Tomasz Wygoda zaznaczył, że poziom uczestników jest bardzo wyrównany, a wskazanie najlepszych wymagało szczegółowego porównywania ich umiejętności. Jurorzy analizowali nawet takie detale jak praca pleców, ustawienie nóg czy unoszenie barków. W pewnym momencie dyskusja miała być tak szczegółowa, że trudno było wskazać jednoznacznego zwycięzcę.

W rozmowie pojawił się również temat komentarza Iwony Pavlović dotyczącego Izabeli Kuny. Wygoda uznał, że stwierdzenie, iż ktoś "nie umie tańczyć", należy traktować jako pewne uproszczenie. Przypomniał, że podobne słowa padały również w kontekście Gumy, który mimo tanecznych niedoskonałości zdobył ogromną sympatię widzów.

No to było oczywiście uproszczenie i przenośnia, że nie umie tańczyć, bo jednak tańczy i jest w finale. Tak samo jak mówiliśmy o Piotrze, że nie umie tańczyć, a wygrał, nie tylko jest w półfinale, ale wygrał ten program pod jakim względem. Więc trochę korygujemy nasze myślenie i podejście do tego, co to robimy i jak mam oceniać ludzi. A Piotr jest tak niesamowitą osobą, że jeśli to, co zrobił tutaj, tak jak porwał tłum, i my mieliśmy ogromny problem, bo czuliśmy, że oceniając, biorąc pod uwagę wszystko, wszystko, jak najbardziej na chłodno, szliśmy pod prąd - mówi "Super Expressowi" Tomasz Wygoda.

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