Tomasz Karolak walczył z synem po kolacji

Tomasz Karolak to ojciec na medal. Choć gwiazdor od lat rozstawał się i wracał do ich matki, Violi Kołakowskiej, wielokrotnie widywany jest na mieście w towarzystwie swoich dzieci, którym poświęca dużo czasu. Tak też było ostatnio. Paparazzi przyłapali aktora na wspólnej kolacji z synem Leonem. Panowie wybrali kuchnię japońską opartą na świeżym, ręcznie robionym na miejscu makaronie, który przysporzył trochę kłopotów Karolakowi. Był bowiem tak długi, że wyślizgiwał się z pałeczek, a jak wiadomo, wymaga to wyjątkowych umiejętności. Po posiłku obaj panowie opuścili lokal w wyśmienitych nastrojach. W pewnym momencie aktor ruszył w kierunku syna z zaciśniętą pięścią i próbował nauczyć go kilku bokserskich ruchów. Leon, to jednak wysportowany i wysoki chłopak, który wcale się nie skulił, tylko jak rasowy zawodowiec ruszył na ojca. Śmiechom i wygłupom nie było końca.

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Chce być jak najlepszym ojcem

Tomasz Karolak ze związku z Violą Kołakowską ma dwoję dzieci, 19-letnią Lenę i 13-letniego Leona. Aktor w jednym z wywiadów wyznał, że jako młody chłopak popełniał sporo błędów rodzicielskich, jednak starał się być najlepszym ojcem.

Kiedy byłem trzydziestoparolatkiem i cały czas nie schodziłem z planu filmowego, nie miałem świadomości, jak dojmująca i ważna jest rola bycia rodzicem. To się zmieniało u mnie jakoś linearnie, przy tym popełniłem parę błędów. Zawsze to mówiłem

- opisywał Karolak w "Dzień dobry TVN". Patrząc po zdjęciach paparazzi, nie mamy wątpliwości, że Karolak jest świetnym ojcem, z którym można nie tylko poważnie porozmawiać ale i się powygłupiać.

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