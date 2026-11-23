Zamieszkała z ukochanym w swoim wymarzonym domu

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki wyprowadzili się z Warszawy do swojego wymarzonego domu, który budowali w ostatnich dwóch latach. Zakochani zdecydowali się postawić dom na szkielecie istniejącego już budynku, który znajduje się w otoczeniu lasu. Tancerka i aktorka w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że obecnie dopieszczają jego wnętrza. A metrów jest sporo, bo aż 300.

My już mieszkamy w naszym domu. Teraz kończymy urządzanie, bo ten dom ma prawie 300 metrów i powstał na szkielecie poprzedniego budynku, który znaleźliśmy. Wewnątrz wszystko zmienialiśmy. Najpierw zajęliśmy się podstawowymi strefami, żeby można było normalnie funkcjonować, a teraz sukcesywnie dopieszczamy kolejne miejsca. To piękny proces, bo mam wrażenie, że po prostu wijemy sobie gniazdko. Syn przyjechał, córka wpada, są pieski, które pilnują domu. Możemy spacerować dookoła, znamy już sąsiadów. Nawet panom od wywożenia śmieci codziennie macham i się uśmiecham. Dla mnie to ogromna radość i spełnienie marzeń

- powiedziała nam Edyta.

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Odważne wnętrza i kolorowe zasłony

Edyta Herbuś zdradziła nam również, że razem z narzeczonym decydowali o tym jak urządzić wszystkie pomieszczenie. Znajduje się w nim dużo kolorowych akcentów w postaci pomarańczowych zasłon w salonie, czy różowego dywanu i dodatków w sypialni.

Trzeba przyznać, że Piotr przede wszystkim zarządza. Ja jestem od takich drobiazgów, dopieszczania, kolorów. Wybrałam na przykład piękne zasłony, które na szczęście mu się spodobały. Mamy podobny gust, więc nie szarpiemy się o wszystko. Nad podłogą trochę się zastanawialiśmy, czy wybrać jodełkę, czy nie. To był taki moment sporu, ale to też jest cudowne

- dodała.

Gwiazda zapewniła, że podczas wykańczania domu jak w każdym związku, tak i w ich dochodziło czasami do napięcia. Oni jednak nie potrafią się na siebie gniewać. Wystarczy spojrzenie.

Nasza miłość jakoś tak fajnie przepływa. Nawet jeśli czasami pojawia się napięcie, wystarczy, że spojrzymy sobie w oczy i wiadomo, o co chodzi. Przecież chcę, żebyś był szczęśliwy. Proszę bardzo, zróbmy tak, jak lubisz. Ja ustąpię raz, ty innym razem i jest dobrze

- zapewnia Herbuś.

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