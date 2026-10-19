Wygoda ma dość bycia w cieniu Wieniawy? Tak chce ją "wyeliminować"

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-10-19 9:20

Tomasz Wygoda postanowił odpowiedzieć na komentarze widzów "Tańca z Gwiazdami". Internauci zauważyli, że juror rzadziej zabiera głos niż Julia Wieniawa, która w tej edycji zasiada za stołem jurorskim. Co na to sam zainteresowany? W rozmowie z "Super Expressem" Wygoda zapowiedział, że zamierza zawalczyć o swoje pięć minut. Ma już nawet plan, jak "przykryć" młodszą koleżankę. Jego pomysł może rozbawić fanów show!

Wygoda chce odebrać Wieniawie czas antenowy! Wpadł na szalony pomysł

"Taniec z Gwiazdami" od lat wzbudza ogromne emocje nie tylko występami uczestników, ale również tym, co dzieje się za stołem jurorskim. Widzowie uważnie przyglądają się ocenom, komentarzom i relacjom między jurorami. Tym razem na celowniku internautów znalazł się Tomasz Wygoda. Część osób uważa, że tancerz i choreograf za rzadko zabiera głos, a więcej przestrzeni antenowej przypada Julii Wieniawie. Juror postanowił odnieść się do tych opinii. W rozmowie z "Super Expressem" nie zabrakło żartów, a także zaskakującej zapowiedzi.

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Internauci wytknęli to Wygodzie. Juror "Tańca z Gwiazdami" zapowiedział ruch

Tomasz Wygoda usłyszał, że w programie nieco przyćmiła go Julia Wieniawa. Nie zamierzał jednak traktować tych słów zbyt poważnie. Wręcz przeciwnie! Zapowiedział, że musi porozmawiać z młodszą koleżanką, a następnie zaczął snuć plany, jak odzyskać uwagę widzów.

Że Julka mnie przykryła, a już słyszę to drugi raz. Porozmawiam z nią. Szkoda, że pasa nie noszę, bo bym ściągnął i wiesz... jest młodsza w końcu... nie no żartuję oczywiście, zaraz będzie, że promuję przemoc - mówi nam Tomasz Wygoda.

Skąd w ogóle wzięły się podobne komentarze? Internauci zwracają uwagę, że Julia Wieniawa częściej zabiera głos podczas oceniania występów, przez co wypowiedzi Wygody mogą ginąć w dyskusjach przy jurorskim stole. Sam zainteresowany nie zgadza się jednak z sugestią, że produkcja faworyzuje jego koleżankę.

Nie, to nie prawda. Mamy taką samą ilość, podział. Mówimy po dwie osoby, jak jest gwiazda, to mówi gwiazda i dwie osoby. Ludzie się czasami wtrącają. Może ktoś się wtrąca więcej, ktoś mniej. Ja faktycznie mam taki charakter, że czasami coś wrzucę, ale nie lubię wtrącać się za dużo komuś. I nie lubię, jak kilka osób mówi naraz. Więc jeśli coś takiego się zdarza, to ja się wyłączam i czekam na swoje miejsca. Może trzeba walczyć o swój czas antenowy? - wyjawił "Super Expressowi" Wygoda.

Kiedy dziennikarka przytoczyła komentarze fanów, którzy tęsknią za jego inteligentnymi uwagami i pytają, dlaczego jest go tak mało, Wygoda obiecał poprawę. I właśnie wtedy pojawił się pomysł z marynarką!

Kochani, postaram się bardziej rozpychać. Tak zacznę przepychać Julkę, tylko trzeba uważać, bo spadnie Iwona i wypadnie pierwsza. Julkę trzeba przykryć czymś. Przyniosę następnym razem marynarkę... Też mi marynarki nie dają, zobaczcie, nawet nie mam się czym bronić. Normalnie jakbym miał marynarkę, albo pożyczę od Rafała. I wtedy zarzucę i nie będzie Julki, i wtedy przejmę jej część. Szybka eliminacja! - powiedział roześmiany Tomasz Wygoda.

Rozmawiała Julita Buczek

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Uśmiechnięci Julia Wieniawa i Tomasz Wygoda. O rywalizacji jurorów w Tańcu z Gwiazdami przeczytasz na SE.
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