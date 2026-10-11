Kto dziś odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Ta para pożegnała się z walką o Kryształową Kulę

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-11 22:27

Jurorzy i widzowie zdecydowali: kolejna para odpadła z programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Po zeszłotygodniowych wzruszeniach w odcinku rodzinnym tym razem zrobiło się naprawdę gorąco! Gwiazdy zatańczyły do latynoskich przebojów, ale jedna z nich musiała na tym zakończyć marzenia o Kryształowej Kuli. Kto odpadł?

Tańcząca Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz w czerwonych strojach. O wynikach Tańca z Gwiazdami przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

W poprzednim odcinku nikt nie odpadł. To już tradycja - w minionych sezonach również nikt nie pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami" tuż po występie z bliską osobą. Głosy przeszły do kolejnego odcinka, w którym motywem przewodnim były tańce latynoskie. Komu powinęła się noga? Znamy wyniki.

Latynoski odcinek porwał wszystkich do tańca

Po odcinku włoskim, rodzinnym czy Maryla Night pary marzące o Kryształowej Kuli zmierzyły się z tańcami latynoskimi. Energii zdecydowanie nie brakowało, a nad wszystkim czuwali uważni jurorzy. Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović jak zawsze sypali komplementami, poradami i konstruktywną krytyką, oddając też swoje głosy. Po zsumowaniu wszystkich punktów jury i głosów widzów z dwóch odcinków poznaliśmy wyniki.

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W odcinku rodzinnym na szczycie tabeli stanęli Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz, którzy jako pierwsi w aktualnej edycji wytańczyli sobie maksymalną notę 40 punktów od jury. Pary walczyły o każdy głos przez dwa wieczoru, a ta z najmniejszym poparciem odpadła z dalszego udziału. Decyzją jurorów i widzów z programem 11 października pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko.

Osiem gwiazd walczy jeszcze o Kryształową Kulę

W kolejnym odcinku programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczą:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z popularnego show Polsatu jak dotąd odpadli:

  • 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka 
  • 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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