Kto dziś odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Ta para pożegnała się z walką o Kryształową Kulę

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W poprzednim odcinku nikt nie odpadł. To już tradycja - w minionych sezonach również nikt nie pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami" tuż po występie z bliską osobą. Głosy przeszły do kolejnego odcinka, w którym motywem przewodnim były tańce latynoskie. Komu powinęła się noga? Znamy wyniki.
Latynoski odcinek porwał wszystkich do tańca
Po odcinku włoskim, rodzinnym czy Maryla Night pary marzące o Kryształowej Kuli zmierzyły się z tańcami latynoskimi. Energii zdecydowanie nie brakowało, a nad wszystkim czuwali uważni jurorzy. Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović jak zawsze sypali komplementami, poradami i konstruktywną krytyką, oddając też swoje głosy. Po zsumowaniu wszystkich punktów jury i głosów widzów z dwóch odcinków poznaliśmy wyniki.
"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 11.10.2026? Ta para dalej nie potańczy
W odcinku rodzinnym na szczycie tabeli stanęli Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz, którzy jako pierwsi w aktualnej edycji wytańczyli sobie maksymalną notę 40 punktów od jury. Pary walczyły o każdy głos przez dwa wieczoru, a ta z najmniejszym poparciem odpadła z dalszego udziału. Decyzją jurorów i widzów z programem 11 października pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko.
Osiem gwiazd walczy jeszcze o Kryształową Kulę
W kolejnym odcinku programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczą:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Z popularnego show Polsatu jak dotąd odpadli:
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.
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