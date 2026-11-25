W noc Bożego Narodzenia 1976 roku, czyli 50 lat temu, na trasie łączącej Połaniec i Zrębin doszło do jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni w powojennej historii Polski. Brutalnie zamordowano tam będącą w piątym miesiącu ciąży Krystynę Łukaszek, jej męża Stanisława oraz dwunastoletniego brata kobiety, Miecia Kalitę. Choć morderstwo widziało kilkadziesiąt osób, nikt nie powstrzymał sprawców, a prawdę o zdarzeniu przykryła zbiorowa zmowa milczenia.

Po pół wieku od tamtych wydarzeń platforma HBO Max wraca do sprawy po raz drugi. Wcześniej historię tę językiem fabuły opowiedział serial "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka i Macieja Kowalewskiego, zainspirowany prawdziwymi okolicznościami oraz reportażem Wiesława Łuki pod tytułem "Nie oświadczam się". Z kolei film dokumentalny "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" stanowi prawdziwe i poruszające świadectwo żyjących uczestników i świadków tamtych zajść.

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Film dokumentalny "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" na HBO Max. Kulisy śledztwa i walka Zdzisławy Kality

Produkcja "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" ponownie przygląda się sprawie, która wstrząsnęła całą powojenną Polską. Dokument pokazuje kulisy wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego w atmosferze strachu, gróźb, przekupstwa oraz solidarności lokalnej społeczności.

Kluczową rolę w tej historii odegrała Zdzisława Kalita, matka zamordowanych Krystyny i Miecia, która nie zaakceptowała oficjalnej wersji zdarzeń. Kobieta samotnie i z ogromną determinacją domagała się wyjaśnienia okoliczności śmierci swoich dzieci, a jej upór doprowadził do wznowienia sprawy i stał się jednym z impulsów do przełomowych działań śledczych. Równocześnie twórcy dokumentu pokazują pracę prokuratorów oraz policjantów zmagających się z brakiem materiału dowodowego, a przede wszystkim z niemal całkowitą zmową milczenia wśród mieszkańców.

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Czym dokument różni się od serialu "Wśród nocnej ciszy"? Relacje świadków, śledczych i skazanego

Konstrukcja filmu opiera się na aktach sądowych, ekspertyzach kryminalistycznych i materiałach archiwalnych, a także wspomnieniach świadków oraz relacjach uczestników śledztwa i procesu. Najważniejszą część dokumentu stanowią jednak wypowiedzi osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę.

Przewodnikiem po wydarzeniach jest oficer śledczy Henryk Buczek, który prowadził dochodzenie w sprawie zbrodni połanieckiej. W filmie występują również opisujący tę historię od samego początku dziennikarz Wojciech Malicki, autor reportażu "Nie oświadczam się" Wiesław Łuka oraz karnistka Hanna Gajewska-Kraczkowska, która tłumaczy zawiłości trudnego śledztwa. Realizatorzy dotarli także do jednego ze skazanych, Henryka Witka, który po latach przedstawia tamte wydarzenia ze swojej perspektywy.

Wypowiedzi uczestników odsłaniają kolejne warstwy sprawy, w tym mechanizmy manipulacji, zastraszania i składania fałszywych zeznań, działania różnych instytucji państwowych oraz proces zakończony bezprecedensowymi wyrokami. "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" traktuje o granicach ludzkiego strachu, odwadze stanięcia po stronie prawdy i odpowiedzialności za milczenie. Obecność ekspertów pozwala szukać odpowiedzi na wciąż aktualne pytania o to, jak rodzi się zbiorowa obojętność, dlaczego ludzie odwracają wzrok wobec zła i ile determinacji potrzeba, aby po odbierającej wszystko tragedii nadal walczyć o sprawiedliwość.

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"Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka". Twórcy i data premiery na HBO Max

Film "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" wyreżyserowali Grzegorz Jankowski, który napisał również scenariusz, oraz Krzysztof Kudelski. Autorem zdjęć jest Adam Palenta, muzykę skomponował Daniel Sałaciński, natomiast montażem zajęli się Jerzy Zawadzki i Tomasz Bochniak. Funkcję producentów pełnią Olga i Bartosz Cerkascy z Lulu Production, a z ramienia HBO Max za produkcję odpowiada Magda Szczawińska. Dokument zadebiutuje na platformie 1 stycznia 2027 roku.

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