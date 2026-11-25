Na wieści, które ostatecznie nadeszły w czerwcu tego roku, czekaliśmy od dobrych kilku miesięcy. O możliwym powrocie serialu Ranczo - pod różnymi postaciami - mówiło się w kuluarach od lat. Plotki nabrały szczególnej mocy w tym roku, aż w końcu wraz z nadejściem lata ogłoszono, że startują zdjęcia na planie ostatniego, 11. sezonu.

Bogdan Kalus o hejcie na nowe "Ranczo".

Nadchodząca odsłona uwielbianego w naszym kraju serialu będzie miała tytuł Ranczo: Zemsta Wiedźm. Wiadomo już, że na serię złoży się sześć zupełnie nowych odcinków. Co ciekawe, finalny potrwa dłużej, niż typowe epizody, gdyż około godzinę!

Premiera tak wyczekiwanego, pierwszego odcinka zbliża się coraz większymi krokami! Miliony Polek i Polaków zasiądą przed telewizorami już w niedzielę 6 grudnia o godzinie 20:25. Produkcja zostanie wyemitowana oczywiście na kanale TVP1.

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Kto powróci w nowym "Ranczu"?

Wiadomo już kogo zobaczymy w nowych odcinkach Rancza. Na plan zdjęciowy powróciły i powrócili oczywiście m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Magdalena Waligórska-Lisiecka, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Grażyna Zielińska, Marta Chodorowska, Magdalena Kuta, Dorota Chotecka, Grzegorz Wons, Magda Waligórska, Jacek Kawalec, Bartłomiej Kasprzykowski, Piotr Ligienza oraz Arkadiusz Nader. Oczywiste jest, że na ekranie nie zobaczymy nieżyjących Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczkę. Postacie Kusego i Stacha Japycza nie zostały jednak uśmiercone - wiadomo, że w trakcie akcji Rancza: Zemsty Wiedźm będą przebywać poza Wilkowyjami.

Znani aktorzy i aktorki, którzy i które pojawili się w "Ranczu" w rolach epizodycznych i rolach drugoplanowych

Zbliżająca się premiera 11. sezonu Rancza to idealny moment aby przypomnieć sobie, którzy aktorzy i które aktorki pojawiły się w poprzednich sezonach w rolach nieco bardziej pobocznych, epizodycznych i drugoplanowych. Sprawdź w poniższej galerii: