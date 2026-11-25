Natalia Kukulska może być dumna! Jej córka sama podbiła czerwony dywan

Czerwone dywany to dla wielu gwiazd okazja, by zaprezentować się przed obiektywami aparatów i spotkać znajomych z branży. Na premierze filmu "Poznaj swojego teścia" również nie zabrakło znanych twarzy. Wśród gości znalazła się Anna Dąbrówka, córka Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrówki. Jej obecność mogła szczególnie zainteresować tych, którzy kojarzą ją przede wszystkim z wcześniejszych wyjść u boku słynnej mamy. Tym razem młoda kobieta nie potrzebowała jednak gwiazdorskiego towarzystwa, by znaleźć się w centrum zainteresowania.

Anna Dąbrówka coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, a jej obecność na wydarzeniach związanych z show-biznesem nie jest już zaskoczeniem. Wcześniej na branżowych imprezach towarzyszyła Natalii Kukulskiej, dzięki czemu mogła z bliska poznać atmosferę takich wydarzeń. Teraz zdecydowała się na kolejny krok i sama wkroczyła na czerwony dywan.

Sama na czerwonym dywanie! Córka Natalii Kukulskiej coraz odważniej w show-biznesie

Premiera filmu "Poznaj swojego teścia" była dla niej okazją do zaprezentowania się przed fotoreporterami bez obecności znanej mamy. Anna chętnie pozowała do zdjęć i zwracała uwagę zgromadzonych gości. Choć nazwisko Kukulskiej od lat jest doskonale rozpoznawalne w polskim show-biznesie, jej córka może budować własną rozpoznawalność na swoich zasadach.

Nie da się ukryć, że dzieci znanych artystów często wzbudzają zainteresowanie mediów. Publiczność chce wiedzieć, czy pójdą w ślady rodziców, czy wybiorą zupełnie inną drogę. W przypadku Anny Dąbrówki każde publiczne wystąpienie jest okazją, by zobaczyć, jak odnajduje się w świecie, który od lat jest częścią zawodowego życia jej mamy.

Tym razem to nie Natalia Kukulska przyciągała uwagę na czerwonym dywanie, lecz jej córka. Anna pojawiła się na premierze w brązowym futrze, czarnych spodniach, dopasowanej bluzce oraz butach na obcasach. Trzeba przyznać, że wyglądała rewelacyjnie!