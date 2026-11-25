W połowie lat 60. Cher i Sonny Bono zawojowali amerykańską scenę muzyczną, a owoce tej popularności zbierali jeszcze przez dziesięciolecia podczas swoich solowych projektów. Rozwód skłonił byłych małżonków do równego podziału zysków, a ustalenia te funkcjonowały nawet po nagłej śmierci wokalisty pod koniec lat 90. Obecnie jednak wdowa po artyście twierdzi, że piosenkarce nie przysługują już żadne wypłaty, przez co sprawa znowu trafiła na wokandę.

Cher i Sonny Bono podbili lata 60. Historia ich wielkich hitów

Para rozpoczęła muzyczną współpracę w 1964 roku, śpiewając na początku w chórkach u innych wykonawców. Prawdziwym przełomem okazał się ich debiutancki krążek "Look at us", który zawierał ogromny hit "I got you babe" i błyskawicznie skradł serca publiczności. Artyści momentalnie zyskali status wielkich gwiazd, stając się jednocześnie ikonami rewolucji seksualnej oraz ruchu hipisowskiego.

Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1975 roku, a dwa lata później definitywnie zamknęli etap wspólnych występów. Kwestię podziału zysków ze stworzonych razem przebojów uregulowali w podpisanej w 1978 roku ugodzie rozwodowej. Piosenkarka wyrosła na solową ikonę muzyki pop i utrzymuje ten status do dzisiaj, chętnie wracając pamięcią w wywiadach do lat spędzonych z byłym mężem. Sonny Bono również rozwijał własną karierę, którą przerwała jego niespodziewana śmierć w 1998 roku.

Cher wygrała proces o pieniądze z wdową po Sonnym Bono

Byli małżonkowie bardzo skrupulatnie podeszli do kwestii formalnych i zarówno na starcie, jak i na finiszu swojego związku uregulowali podział zysków z hitów. Wynegocjowane z partnerem dokumenty gwarantowały Cher połowę tantiem ze wspólnych nagrań wokalnych oraz taki sam udział w dochodach Sonny'ego jako kompozytora tych utworów. Mary Bono, czyli wdowa po zmarłym w 1998 roku artyście, uznała jednak, że w 2021 roku, dokładnie po 56 latach od premiery piosenek, ma prawo wypowiedzieć te umowy i wstrzymać przelewy. Wokalistka odpowiedziała na ten krok pozwem sądowym, żądając uregulowania zaległości przez kobietę, z którą dawniej łączyła ją przyjaźń mimo odmiennych poglądów politycznych.

W lipcu 2026 roku, po trwającej kilka lat sądowej walce, zapadł korzystny dla Cher wyrok. Sąd potwierdził ważność dawnej ugody rozwodowej i nakazał wypłatę zaległych środków, które według pełnomocników gwiazdy Mary Bono zagarnęła dla siebie oraz dzieci zmarłego muzyka. Sukces okazał się jednak wyłącznie prawny, ponieważ koszty procesowe poniesione przez Cher ponad dwukrotnie przewyższyły kwotę wywalczoną od wdowy po byłym mężu.

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Mary Bono składa apelację. Spór o hity sprzed 60 lat trwa dalej

Dziennikarze magazynu "Rolling Stone" dotarli do nowych dokumentów, z których wynika, że Mary Bono złożyła apelację od niekorzystnego wyroku. Reprezentujący ją prawnicy argumentują, że amerykańskie prawo federalne dopuszcza zerwanie umów o prawa autorskie po upływie określonego czasu, podczas gdy sędzia oparł się jedynie na kalifornijskim prawie rodzinnym.

Zanim odbędzie się rozprawa apelacyjna, pełnomocnik piosenkarki będzie mógł oficjalnie ustosunkować się do tych zarzutów. Wszystko wskazuje na to, że skomplikowana batalia w sądzie przeciągnie się na kolejne miesiące lub nawet lata, a biorąc pod uwagę niezwykły upór artystki, Cher z pewnością nie odpuści walki o swoje racje bez względu na koszty.

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