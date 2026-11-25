Borewicz łamał serca i zasady. Tak naprawdę wyglądała historia kultowego serialu

"07 zgłoś się" to jedna z tych produkcji, które na stałe zapisały się w historii polskiej telewizji. Serial powstawał w latach 1976–1989 i doczekał się 21 odcinków. Jego głównym bohaterem był porucznik Sławomir Borewicz, w którego wcielił się Bronisław Cieślak. Co ciekawe, aktorstwo nie było jego pierwotnym zawodem. Przed otrzymaniem tej roli pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny. Reżyser Krzysztof Szmagier dostrzegł w nim jednak coś, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Cieślak stworzył postać, która z czasem stała się ikoną polskiej popkultury.

Borewicz był zupełnie inny niż stereotypowy funkcjonariusz milicji. Nie przepadał za sztywnymi procedurami, potrafił kpić z kolegów przywiązanych do regulaminów, ale miał wyjątkowy instynkt śledczy. Nie siedział za biurkiem i nie ograniczał się do wydawania poleceń. Przemierzał kraj samochodem, prowadził pościgi i sam stawał twarzą w twarz z przestępcami. Towarzyszyli mu między innymi porucznik Zubek, Jaszczuk, major Wołczyk oraz sierżant Ewa Olszańska.

Nie bez znaczenia był również wizerunek głównego bohatera. Inteligencja, pewność siebie i powodzenie u kobiet sprawiały, że Borewicz wyróżniał się na tle innych serialowych milicjantów. Twórcy nie stronili od scen erotycznych, a jego liczne romanse przedstawiali jako element charakteru. Dla części widzów był to atrakcyjny, nieco nonszalancki bohater, dla innych - postać kontrowersyjna, szczególnie ze względu na sposób traktowania kobiet.

Miał być milicyjnym bohaterem, został polskim Bondem. Niezwykła historia Borewicza

Nie można jednak zapominać, że serial powstawał w czasach PRL-u i miał również służyć poprawie wizerunku Milicji Obywatelskiej. Widzowie oglądali funkcjonariusza, który zamiast tłumić protesty, ściga groźnych przestępców. Jak zauważa prof. Barbara Giza, filmoznawczyni z UMCS, produkcja miała budować pozytywny obraz milicji, ale Borewicz szybko wymknął się pierwotnym założeniom twórców. Stał się bohaterem kultury popularnej, który zaczął żyć własnym życiem.

Widzowie przyjęli go po swojemu, a porucznik Borewicz w interpretacji Bronisława Cieślaka stał się bohaterem kultury popularnej, który przerósł zamiar swoich zleceniodawców - powiedziała PAP prof. Giza. Do dziś jego powiedzonka, sceny i charakterystyczny styl są przypominane w żartach, memach i internetowych parodiach.

Serial miał też wiele ciekawych elementów, które zapisały się w pamięci widzów. Muzykę rozpoczynającą i kończącą odcinki wzbogacał głos Grzegorza Markowskiego, późniejszego wokalisty zespołu Perfect. Borewicz początkowo jeździł Fiatem, a później przesiadł się do Poloneza. Samochód stał się tak mocno związany z bohaterem, że pierwszy model tego auta do dziś nazywany jest "Borewiczem". Warto wspomnieć również o tym, że fragmenty ostatniego odcinka realizowano w Nowym Jorku.

Choć od premiery "07 zgłoś się" minęło już 50 lat, serial nadal ma wierną publiczność. Starsi widzowie wracają do niego z nostalgią, młodsi odkrywają realia minionej epoki. Bronisław Cieślak dzięki roli Borewicza zyskał ogromną popularność i na stałe zapisał się na kartach historii.

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