Wiśniewski narzeka na brak Mandaryny

Nadchodzi finał "Tańca z Gwiazdami" i jedną z uczestniczek walczących o Kryształową Kulę będzie Mandaryna. Wykonawczyni hitu "Ev'ry Night" może liczyć na wsparcie najbliższych. W studiu kibicują jej dzieci - Xavier i Fabienne - oraz partner, Michał Wiśniewski. Ukochany, do którego powróciła po wielu latach, nie ukrywa, że chciałby, aby show Polsatu dobiegło już końca. Mówi, że w ponownym układaniu wspólnego życia głównym problemem jest brak obecności partnerki u boku.

Ona stara się żonglować czasem, na ile to jest możliwe, ale fajnie, że to będzie ostatni odcinek, bo chyba wszyscy chcemy wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy. To jest bardzo ważne. Marta zacznie przygotowywać się ze mną do Sylwestra. Mamy bardzo wiele wspólnych planów - mówi piosenkarz w rozmowie z Eską.pl.

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"Ona jest absolutnie zawodowa"

Pragnienie zakończenia "Tańca z Gwiazdami" nie oznacza jednak, że Michał nie wspiera Mandaryny. Zaznaczył, że jest profesjonalistką, a taniec zawsze był jej pasją.

Ona jest osobą, która jest absolutnie zawodowa. (...) Ciężko oczekiwać czegoś innego po osobie, dla której taniec jest na pewno życiem i spełnieniem. To jest trochę jak ze sportowcem. Ona jest sportowcem, ale różnica pomiędzy ludźmi uprawiającymi curling a skoki narciarskie, mimo że obydwa to sporty zimowe, jest diametralna. I trochę tak jest z jej tańcem - wyjaśnił Wiśniewski we wspomnianym wcześniej wywiadzie.

Będzie niespodzianka w finale!

Wokalista zespołu Ich Troje zdradził, że ukochana przygotowuje coś specjalnego na ostatni odcinek:

Marta przygotowała niespodziankę na ten finał. Bardzo osobistą. Dobrze, że się realizuje, bo szczęśliwa kobieta znaczy, że facet ma lżej.

Wiśniewskiemu brakuje Mandaryny! "Gdy kobieta jest szczęśliwa, facet ma lżej"