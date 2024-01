Jak Bronisław Cieślak został porucznikiem Borewiczem? Historia z Koprem

Bronisław Cieślak i jego niezapomniana rola w serialu "07, zgłoś się", do dziś owiana jest legendą i wzbudza wielki sentyment fanów. Losy aktora i jego angaż w serialu o niestrudzonym poruczniku Borewiczu w swoim najnowszym odcinku vloga przybliża Sławomir Koper. - Początkowo główna postać miała nazywać się Borski, a miał go zagrać Krzysztof Chamiec. Aktor jednak odmówił, bojąc się zaszufladkowania jak było to w przypadku Marka Perepeczki za Janosika czy Stanisława Mikulskiego w serialu "Stawka większa niż życie". Z podobnych powodów roli nie przyjęli Jan Englert oraz Piotr Fronczewski - opowiada Sławomir Koper. Reżyser serialu miał coraz większy problem, więc zdecydował się na bardzo niestandardową decyzję i w głównej roli obsadził aktora niezawodowego, czyli właśnie Bronisława Cieślaka, który był dziennikarzem. - Początkowo planowano nakręcenie czterech odcinków, jednak wielkie zainteresowanie sprawiło, że było ich aż dwadzieścia jeden. W tym czasie zmieniła się Polska, zmieniał się również sam Borewicz. Początkowo jeździł fiatem 125p, następnie przesiadł się do białego poloneza - opowiada Sławomir Koper.

