Kto ryzykuje nieśmiertelność dla miłości? „Evergreen” Devina Greenlee.

Siedemnastoletni Quill żyje w zamknięciu przez całe życie. Wszystko dlatego, że jest driadą. I to męską. Pierwszą w historii! Jego rodzina prowadzi kwiaciarnię i opiekuje się zaczarowanym ogrodem. Każdego dnia chłopak ma nadzieję, że mama w końcu pozwoli mu wyjść z domu i chociaż przez chwilę poczuje się jak zwykły nastolatek.

Gdy pewnego wieczoru ktoś włamuje się do ogrodu, Quill postanawia przeprowadzić śledztwo. Głównym podejrzanym staje się nowy sąsiad: zabójczo przystojny Liam. Postanawia więc zbliżyć się do niego podstępem. I chociaż na początku jest bardzo nieufny, fascynacja nowym kolegą wciąż rośnie.

Quill codziennie czeka na odpowiedni moment, by go zobaczyć, łamiąc tym samym zakazy matki. Oczarowany światem zewnętrznym i Liamem nie zauważa czającego się w ciemności niebezpieczeństwa. Ktoś lub coś pragnie go zniszczyć.

Devin Greenlee. Wychował się na przedmieściach Denver w stanie Kolorado. Bardzo wcześnie zakochał się w książkach, a nawet napisał jedną w pierwszej klasie (jego mama nadal chwali się nią na przyjęciach). Kontynuował tę pasję aż do studiów i niczego bardziej nie pragnął niż tworzenia powieści LGBTQ+, których brakowało mu, kiedy dorastał. Podejmował się różnych prac, był sędzią, lekarzem, a obecnie pracuje jako bibliotekarz i uczy licealistów wszystkiego, co powinni wiedzieć o publicznych występach i ciętym dowcipie. W nocy można go przyłapać na obżeraniu się, graniu w gry wideo lub chrapaniu tak głośno, że sąsiedzi nie mogą spać.

Fragment książki „Evergreen” Devina Greenlee.

Oderwałem wzrok od jego oczu i rozejrzałem się po pokoju. Nic nie leżało na podłodze, łóżko było pościelone, a na telewizorze nie było ani drobinki kurzu.

– Podoba mi się twój pokój. Jest podejrzanie czysty.

Liam wzruszył ramionami i zrobił niewinną minę.

– Spodziewałem się gości.

– Ach tak? – zacząłem się śmiać, na maksa rozbawiony tym, jak usiłował z tego wybrnąć. – To taki ludzki zwyczaj, że wszyscy przychodzą posiedzieć u gospodarza w sypialni?

– Nie, tylko ci goście, których gospodarz naprawdę lubi – odparł. Podniósł dłoń i pogładził mnie delikatnie kciukiem po policzku. – Przykro mi, że całowałem cię dzisiaj tylko raz.

– To co cię teraz powstrzymuje? – szepnąłem, pochylając się nieco w jego stronę i przesuwając opuszkami palców po linii jego szczęki.

