„Zdążyć przed śmiercią” Justyny Jelińskiej. Kontynuacja powieści „Sąsiadka”

Pozornie cicha i spokojna Trzebież skrywa wiele tajemnic. Jedna z nich wciąż pozostaje nierozwiązana – co się stało z Anną? Do akcji wkracza Mieczysława Zarzycka – temperamentna sklepowa, której cięty język zna każdy mieszkaniec Trzebieży. Jako samozwańcza pani detektyw postanawia zająć się sprawą. Przyłącza się do niej Marcel Borkowski, mimo że nie pała sympatią do pyskatej sklepikarki.

Tymczasem miejscowe mroczne historie przyciągają do Trzebieży dwójkę youtuberów żądnych wrażeń i rozgłosu. Postanawiają nagrać materiał o tym, jakie brutalne wydarzenia miały miejsce w tej niewielkiej podwarszawskiej wsi. Zostają wciągnięci w samo centrum dramatycznych wypadków. Czy Mieczysława zdąży na czas i uratuje zaginioną Annę?

Justyna Jelińska. Każdą wolną chwilę spędza na czytaniu książek, a wiele na pisaniu. Pasjonatka gotowania, tatuażu, klasycznego rocka i wosków zapachowych. Żona, mama Jowity i psiego synka o imieniu Majlo. Uwaga! Mieszka w podwarszawskiej wsi.

Książka „Zdążyć przed śmiercią” dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 10 kwietnia.