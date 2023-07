i Autor: Materiały prasowe Sąsiadka Justyna Jedlińska

Nie uciekniesz przeznaczeniu – „Sąsiadka” Justyny Jelińskiej

Rachela Berkowska 13:10

Do czego będzie zdolny człowiek, by dokonać makabrycznego planu zemsty? „Sąsiadka” Justyny Jelińskiej to wciągająca historia, która nawet na moment nie zwolni i trzyma w napięciu do ostatniej strony. Książka od Wydawnictwa Harde dostępna jest jako e-book i audiobook.