Bronisław Cieślak miał krępujący problem z kobietami! Ucierpiało męskie ego

Bronisław Cieślak zmarł 2 maja 2021 roku. Gwiazdor serialu "07 zgłoś się" zrobił wielką karierę, i to na kilku płaszczyznach. Słynny Sławomir Borewicz był nie tylko aktorem, lecz także dziennikarzem, prezenterem i politykiem. Najpierw działał w PZPR, której członkiem był w latach 1971-1990. Już po transformacji ustrojowej z kolei dwukrotnie pełnił funkcję posła na Sejm (w latach 1997-2005). W wyborach parlamentarnych startował z listy SLD. To jednak nie działalność polityczna przyniosła Bronisławowi Ciślakowi największą sławę, tylko występy w serialach. W ostatnich latach życia "Borewicz" grał jeszcze w produkcji Polsatu "Malnowski i partnerzy", gdzie wcielił się w postać tytułowego bohatera. Prywatnie aktor był dwukrotnie żonaty (z Krystyną Chrzanowską-Cieślak i z Anną Cieślak). Co ciekawe, mimo wielkiej popularnośc Bronisław Cieślak miewał problemy w relacjach z kobietami.

Bronisław Cieślak miał problem z kobietami. Serial "07 zgłoś się" mocno skomplikował jego stosunki z paniami

Wydawać by się mogło, że w czasach kręceni "07 zgłoś się" aktor mógł przebierać w dziewczynach jak w rękawiczkach. Rzeczywistość była jednak zdecydowanie bardziej skomplikowana. Gwiazdor zwierzył się ze swoich problemów w rozmowie cytowanej przez portal Viva.pl.

Nie wydaje mi się, żebym w tamtych czasach, kiedy byłem jeszcze piękny i młody, jakoś nadzwyczajnie szalał. Nie podrywałem kobiet na Borewicza. Raczej byłem podrywany na porucznika. Lecz, paradoksalnie, serial tak naprawdę mocno skomplikował moje stosunki z kobietami. Bo odkąd stałem się popularny, nigdy nie miałem pewności, czy podobam się kobiecie ja, czy porucznik Borewicz. A facet tego nie lubi. To rozróżnienie jest ważne dla męskiego ego

- podkreślił Bronisław Cieślak.

Aktor doczekał się trójki dzieci. Z pierwszą żoną miał córkę Katarzynę, a z drugą - córkę Zofię i syna Jana. Bronisław Cieślak został pochowany grobowcu rodzinnym na cmentarzu Podgórskim w Krakowie. Przed śmiercią aktor zmagał się z chorobą nowotworową.

W galerii prezentujemy zdjęcia Bronisława Cieślaka z różnych etapów życia

